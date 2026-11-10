"Muerte al Papa": detuvieron a dos hombres que amenazaron a León XIV y secuestraron armas largas

Dos investigaciones judiciales derivaron en allanamientos realizados por efectivos de la Policía Federal y la Dirección de Investigaciones de Cibercrimen de la Policía Bonaerense en Bahía Blanca y Claypole, partido de Almirante Brown, donde fueron detenidos dos hombres acusados de amenazar al papa León XIV. En los procedimientos secuestraron armas de fuego, municiones y teléfonos celulares.

Uno de los sospechosos, de 58 años, fue arrestado en una vivienda de la calle Cramer al 700, en Bahía Blanca, luego de que los investigadores lograran identificarlo como el autor de una llamada al servicio de emergencias 911. El otro procedimiento se realizó en Claypole, donde la Justicia detectó un perfil de Facebook en el que se exhibían armas y municiones junto con mensajes intimidatorios dirigidos al Pontífice.

La primera investigación comenzó el sábado, horas después de la llegada del Papa al país, cuando un hombre se comunicó con el servicio de emergencias y lanzó una amenaza de muerte contra León XIV. En la grabación incorporada a la causa se escucha la frase: “¿911? Muerte al Papa, hijo de p...”.

A partir de esa comunicación, efectivos de la Policía Federal iniciaron tareas para identificar al titular de la línea telefónica y establecer su domicilio. Con los elementos reunidos, localizaron al sospechoso en una casa de Bahía Blanca y solicitaron las medidas judiciales correspondientes.

El operativo se concretó con una orden del juez federal Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata. Allí fue detenido Flavio Ariel Perrone, de 58 años, y los efectivos secuestraron un teléfono celular, armas y municiones que serán incorporados a la investigación.

En paralelo, la Justicia Federal de Lomas de Zamora avanzó con otra investigación luego de que la Dirección de Investigaciones de Cibercrimen detectara un perfil de Facebook en el que se publicaban imágenes de armas de fuego y municiones, acompañadas de amenazas contra el Papa.

El usuario fue identificado como Miguel Ángel Carrizo y, tras las tareas de investigación, los agentes lograron establecer su domicilio en Claypole, partido de Almirante Brown. Con una orden del juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte, la Dirección dre Contraterrorismo se realizó un allanamiento en el que los efectivos secuestraron un importante arsenal.

Entre los elementos incautados había una carabina semiautomática Retay RA 15-22, calibre .22, con su cargador y 24 municiones; una escopeta de repetición Hatsan Aimguard, calibre 12, con 37 cartuchos; y una pistola Bersa TPR9, calibre 9 milímetros, con dos cargadores de 17 municiones cada uno.

Los dos procedimientos se realizaron en el marco de investigaciones por amenazas contra León XIV durante su visita al país. Las armas, los cartuchos y los dispositivos electrónicos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con las actuaciones.