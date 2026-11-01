Falso inspector inventó una intoxicación y exigió $8 millones para no clausurar un supermercado chino

Un hombre de 29 años fue detenido en el partido bonaerense de José C. Paz, acusado de hacerse pasar por inspector de Bromatología y exigirle 8 millones de pesos al responsable de un supermercado chino a cambio de evitar supuestas sanciones por una intoxicación alimentaria. El sospechoso había presentado una notificación falsa en la que simulaba una intervención de organismos oficiales.

El hecho fue denunciado por el responsable del supermercado “Leo”, ubicado en la intersección de Potosí y Esmeralda. Según la investigación, el acusado había entregado una nota en la que un cliente afirmaba que un cliente había denunciado ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) una presunta intoxicación tras consumir carne adquirida en el comercio.

En el documento apócrifo también se mencionaba una supuesta intervención del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y una inspección integral de la Dirección de Bromatología municipal, que debía realizarse dentro de las 48 horas. Además, advertía sobre la posibilidad de una clausura preventiva y reclamaba una suma de 8 millones de pesos en concepto de una supuesta sanción económica por los daños ocasionados a la salud del cliente.

Tras recibir la denuncia y desplegar tareas para localizarlo, efectivos policiales de la Comisaría 3ra. de José C. Paz, con intervención de la Jefatura Departamental, identificaron al sospechoso cuando circulaba a bordo de un Chevrolet Cruze. Durante el procedimiento, realizado en presencia de un testigo, secuestraron 250.000 pesos en efectivo que se encontraban dentro del vehículo.

El acusado, identificado como O. G. E., de 29 años y domiciliado en San Miguel, fue aprehendido y trasladado junto al denunciante a la seccional para cumplimentar las actuaciones correspondientes.

En la causa, caratulada como estafa, interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 18 de Malvinas Argentinas.