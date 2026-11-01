Se cansó del ruido de las motos, salió con un revólver a la calle y disparó contra un grupo de jóvenes

Un hombre fue detenido en la ciudad santafesina de Las Parejas, acusado de salir armado a la calle y efectuar varios disparos contra un grupo de jóvenes que circulaba en motos y provocaba ruidos molestos.

El hecho ocurrió cerca de las 4.40 de la madrugada del sábado en calle 21 y las vías del ferrocarril, en el centro de la ciudad, y quedó registrado en un video filmado por un vecino, en el que se escuchan los gritos de advertencia ante las detonaciones.

El conflicto se originó por el ruido de las motos, lo que provocó el enojo del hombre. En medio de la discusión, el sospechoso salió de su vivienda con un revólver y comenzó a disparar hacia los motociclistas.

"Le tira, le tira", se escucha decir a una persona que registraba la escena con su celular. "Pará, loco de mierda, casi me pega", responde otra voz, mientras un vecino advierte: "Tiene un fierro, un 38 es eso, escondete". En la grabación también se escucha a una persona pedirles a los presentes que se alejen del lugar.

Tras el hecho, un testigo denunció que el hombre había efectuado varios disparos y aportó el video como prueba. Cuando los efectivos policiales llegaron a la zona, encontraron a varias personas que arrojaban objetos contra una vivienda, en medio de la tensión generada por el enfrentamiento.

El sospechoso fue detenido y entregó el arma de fuego a los uniformados. Quedó a disposición de la Fiscalía de Cañada de Gómez, mientras que personal de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó peritajes en el lugar para avanzar con la investigación y determinar las circunstancias del hecho.