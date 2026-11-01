Una clienta como rehén, disparos en la vereda y dos detenidos tras el robo a un local de celulares

Dos delincuentes fueron detenidos tras un violento intento de robo en un comercio de venta de celulares, en pleno centro de Zárate. Los asaltantes tomaron a una mujer de 40 años como rehén y la utilizaron como escudo humano mientras se enfrentaban a tiros con la Policía. Uno de ellos recibió dos disparos y fue trasladado al hospital Virgen del Carmen. La víctima fue liberada ilesa.



Los ladrones, de unos 20 años y oriundos de Garín, tienen antecedentes y uno había recuperado la libertad hace seis meses. Investigan si está vinculado con otro robo a un local de celulares ocurrido hace tres días.

El hecho ocurrió cerca de las 12.30 en un local ubicado sobre la calle Justa Lima, cuando efectivos policiales acudieron tras recibir un alerta al 911. Los agentes llegaron rápidamente y encontraron a los dos sospechosos todavía dentro del comercio. Al verse rodeados, uno de ellos sujetó del cuello a una mujer y la amenazó con un arma de fuego, mientras su cómplice intentaba escapar con una motocicleta que no lograba poner en marcha.

En medio de la tensión, el delincuente que mantenía cautiva a la mujer comenzó a retroceder por la peatonal y efectuó disparos contra los policías, que respondieron al ataque. La situación se agravó cuando el asaltante se cruzó con un repartidor y lo apuntó con su arma para intentar robarle la moto.

Durante el enfrentamiento, uno de los asaltantes recibió dos disparos, uno en una pierna y otro en un brazo, y cayó herido. Fue trasladado al hospital Virgen del Carmen, donde quedó internado en calidad de detenido. Su cómplice finalmente se entregó, liberó a la mujer y fue reducido por los efectivos. Ambos sospechosos no serían oriundos de Zárate.

La mujer, que no sufrió heridas, recuperó la libertad en medio del operativo y, apenas pudo alejarse de la situación, abrazó al repartidor que había quedado involucrado en el intento de fuga. La intervención policial permitió controlar el episodio en una zona de gran circulación de vecinos y comerciantes.

El intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, destacó el accionar de la Policía bonaerense y resaltó la importancia de la coordinación entre las fuerzas de seguridad a través de la Mesa de Enlace, que permitió desplegar rápidamente los móviles tras la alerta recibida por el sistema de emergencias 911.