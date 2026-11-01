Entró encapuchado a un kiosco, asaltó a la dueña y lo reconocieron por las zapatillas

Era una mañana tranquila en “El Patacón”, un reconocido kiosco del partido de Mar Chiquita. Pero de un momento a otro, la tranquilidad se convirtió en pánico, angustia e impotencia por un culpa de un delincuente.
El ladrón, de 39 años, ingresó haciéndose pasar por cliente. La dueña sospechó, ya que el hombre estaba completamente encapuchado y con una gorra, como si quisiera tapar su rostro. Sus dudas estaban bien justificadas: casi sin mediar palabra, extrajo una pistola, la amenazó y le exigió dinero.
La mujer le entregó $5000 que había en la caja chica. El delincuente tomó, además, parte de la mercadería que había a mano. Se fue pensando que podría salirse con la suya.
No obstante, un trabajo conjunto entre la DDI de Mar del Plata y la UI Santa Clara permitió rastrear al responsable. Para eso, relevaron las cámaras de seguridad, en las que identificaron las zapatillas y la campera del ladrón. Testimonios de algunos testigos reforzaron las pruebas en contra de un vecino de la zona.
De esta forma, allanaron la vivienda del sospechoso en la zona de Bernardino Pareja, entre las calles Gregorio Urbistondo y Ángel Rivas. Fue trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán y fue imputado por robo agravado.