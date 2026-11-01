Un repartidor de Pedidos Ya sacó un machete de la mochila para enfrentar a un borracho que lo había amenazado

Todo comenzó entrada la noche en el Paseo Sobremonte en el barrio Alberdi. Mientras varias personas paseaban por el lugar, un joven que había bebido de más, empezó a amenazar al azar a gente que caminaba por la plaza. El sujeto en cuestión tenía un palo largo con una punta metálica.

Un repartidor que esperaba por nuevos pedidos no se achicó ante los insultos y lo enfrentó con el machete. La situación fue registrada por las cámaras del 911, que rápidamente alertaron a los efectivos.

Personal policial que se encontraba patrullando por el sector los detuvo en el momento justo, antes de que los involucrados, de 26 y 22 años, se generen heridas de gravedad o lastimen a la gente que rodeaba la zona del combate.

Tras una rápida intervención, los efectivos dieron la voz de alto, los obligaron a tirar los elementos cortantes y los pusieron contra el piso. Tanto los aprehendidos como los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia.