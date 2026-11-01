Dos ladrones lo vieron bajar de la camioneta, aprovecharon el momento justo y le vaciaron la guantera

En el marco de una investigación por el hurto de pertenencias del interior de una camioneta, personal policial realizó allanamientos y una requisa vehicular, que permitieron secuestrar prendas de vestir presuntamente utilizadas durante el hecho y elementos de interés para la causa.

La investigación se inició tras la denuncia de un hombre de 39 años, quien manifestó que el 15 de octubre había dejado estacionada su camioneta Volkswagen Amarok en la calle Francia, entre Laprida y Juan B. Justo. Al regresar, constató que le habían sustraído una mochila con documentación, una computadora portátil y dinero, luego de que los autores vulneraran el sistema de seguridad del vehículo.

A partir del relevamiento de cámaras de seguridad privadas y del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), los investigadores reconstruyeron la secuencia delictiva e identificaron un Fiat Palio presuntamente utilizado por los involucrados. El rodado fue localizado e interceptado, y posteriormente quedó secuestrado por una infracción de tránsito.

Con las pruebas reunidas, personal de la Comisaría Cuarta, junto con efectivos de su Grupo Técnico Operativo (GTO), del Destacamento Centenario y del GTO de la Comisaría Casino, llevó adelante las medidas judiciales en dos domicilios.

Durante el procedimiento realizado en una vivienda de Ortiz de Zárate al 7900, se secuestraron prendas de vestir, tres llaves de vehículos, una gorra, una navaja multiuso y un tarjetero. En otro domicilio, ubicado en Tres Arroyos al 2700, se concretó el secuestro del Fiat Palio investigado. Entre las llaves incautadas se encontraba una correspondiente a una camioneta Hyundai Tucson que había sido denunciada como sustraída en junio de este año.

La Fiscalía N.º 1, a cargo de la Dra. Florencia Salas, dispuso el secuestro de los elementos. Debido a que uno de los imputados no fue encontrado en su domicilio, solicitó la remisión de las actuaciones para gestionar una orden de detención. Respecto del segundo involucrado, ordenó la notificación de la formación de causa por encubrimiento, en relación con la llave del vehículo sustraído.