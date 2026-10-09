La “viuda fitness” le sacó la llave de su casa en el gimnasio y le robaron US$150.000

Dos mujeres fueron aprehendidas durante una serie de allanamientos realizados en Mar del Plata, en el marco de una investigación por robos agravados bajo la modalidad de entradera, tenencia ilegal de arma de fuego y averiguación de ilícito. En los procedimientos, la policía secuestró una pistola calibre .22, dos drones, dispositivos GPS, relojes, alhajas, teléfonos celulares y una gran cantidad de objetos cuyo origen se intenta establecer.

Los operativos fueron realizados por personal del Gabinete de Robos Agravados de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 13, a cargo del fiscal Mariano Moyano. Una de las mujeres aprehendidas fue identificada como Ángela Carolina Cabrera, de 28 años, conocida como “La Viuda Fitness”, mientras que la otra es Evelyn Bianca Gutiérrez, de 29.

La investigación se inició a partir de una orden de detención contra Juan Cruz Silvero Gómez, de 35 años, en el marco de una causa vinculada con el régimen abierto y las salidas transitorias. Tras localizarlo, los investigadores realizaron un allanamiento el 25 de julio, cuando concretaron su detención. En el mismo procedimiento identificaron a Héctor Miguel Haviar, de 52 años, quien registraba un pedido de captura vigente desde junio de 2025, por lo que también fue detenido.

Durante ese operativo, los efectivos observaron elementos que podían estar relacionados con una entradera cometida el día anterior. Según la denuncia, tres delincuentes con los rostros cubiertos y guantes sorprendieron a la empleada doméstica de una vivienda, la redujeron con un arma blanca y permanecieron alrededor de una hora en el lugar. El propietario, Gustavo Sánchez, informó que los asaltantes habían ingresado por la puerta principal sin ejercer violencia y se llevaron cadenas de oro, una valija, una computadora portátil, raquetas, un gasificador de soda y tres millones de pesos.

En ese procedimiento también se detectó un Fiat Cronos gris con el número de chasis adulterado y una herramienta conocida como “yuga”, utilizada para forzar cerraduras. El vehículo tenía un pedido de secuestro activo por un hurto denunciado en julio, solicitado por el Departamento de Las Flores, con intervención de la fiscalía descentralizada de Miramar.

A partir del análisis del teléfono celular de Silvero Gómez, los investigadores establecieron además su presunta participación en otro robo cometido el 21 de mayo en una vivienda de la calle Aristóbulo del Valle al 2900. En ese hecho, la víctima, Alberto Ricardo Stella, denunció la sustracción de un alhajero con joyas, 5.000 euros, 150.000 dólares, un anillo de oro de 24 quilates con una piedra negra y las iniciales “LMS” grabadas en estilo gótico, una cadena de oro con las letras “M” y “E”, cuatro pulseras y relojes.

En esa causa, los pesquisas identificaron como presuntos coautores a Lautaro Miguel Gómez, de 26 años, hermano de Silvero, y a Cabrera. De acuerdo con la investigación, la mujer habría sustraído las llaves de los lockers de un gimnasio, una maniobra que habría facilitado el acceso a los bienes buscados.

Con esos elementos, la Justicia ordenó tres allanamientos que se concretaron el 8 de octubre en distintos domicilios de Mar del Plata. En una vivienda de la zona de María Remedios del Valle, entre las calles 18 y 20, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares, un GPS, dos drones, alhajas, relojes de alta gama, prendas de vestir y una pinza corta rejas, entre otros objetos.

En ese inmueble también encontraron un Fiat Cronos gris sin patente colocada, que registraba un pedido de secuestro activo por hurto. Gutiérrez fue aprehendida por el delito de encubrimiento, aunque posteriormente recuperó la libertad por disposición judicial, en consideración a que estaba a cargo de dos hijos pequeños y no tenía con quién dejarlos.

El segundo allanamiento, realizado en una vivienda de la calle 453, entre las calles 44 y 46, arrojó resultado negativo. En el tercer domicilio, ubicado en la calle Echeverría al 3100, fue aprehendida Cabrera, donde los investigadores secuestraron una pistola calibre .22 largo, cuatro cartuchos del mismo calibre y un Volkswagen Fox.

Entre los demás elementos incautados durante los procedimientos había una computadora portátil Apple, una PlayStation, instrumental médico y odontológico, un sello, 12 cuchillos, una navaja, llaves de vehículos, un traje de neoprene, una tabla de bodyboard, dos raquetas Wilson, siete camperas, 13 gorras, cinco valijas, una desmalezadora, siete bolsos y carteras, dos pares de zapatillas, seis relojes, nueve anteojos de sol, dos binoculares, un inflador de 12 voltios y documentación variada.

Los investigadores no descartan que los drones y los binoculares hayan sido utilizados para observar viviendas a distancia antes de cometer los robos, aunque esa hipótesis deberá ser corroborada. También buscan determinar si el Volkswagen Fox fue adquirido con dinero proveniente de alguno de los hechos investigados, ya que la compra del vehículo habría sido posterior a uno de los robos.

Cabrera fue trasladada a la Unidad Penal 50 de Batán para su alojamiento, mientras que la fiscalía dispuso actuaciones por averiguación de ilícito para establecer la procedencia de los numerosos bienes secuestrados. La investigación continúa para determinar la posible participación de los sospechosos en otros hechos delictivos.