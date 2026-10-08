Dos motos de apoyo para un robo y feroz persecución: le apuntaron a la cabeza para frenarlo

Un joven de 21 años con antecedentes fue detenido en la localidad de Piñeyro luego de escapar a alta velocidad de la Policía. Los operadores del centro de monitoreo detectaron una moto sin patente y, al intentar interceptarlo, el sospechoso huyó mientras esquivaba autos. Durante el procedimiento, un policía llegó a apuntarle a la cabeza para frenarlo.

El hecho se inició cuando los operadores del centro de monitoreo municipal de Gerli detectaron una moto sin patente en inmediaciones de la avenida Lacarra, en el partido de Avellaneda. En ese sector, otros sospechosos circulaban en dos motos para dar apoyo a sus cómplices, que estaban por ingresar a robar a un comercio.

A partir de la alerta, se desplegó un operativo coordinado entre el Centro de Operaciones Municipal (COM), la Policía motorizada y el Comando de Patrullas para interceptar a los involucrados.

Sin embargo, cuando los efectivos le dieron la voz de alto, el joven de 21 años aceleró y escapó a gran velocidad, lo que dio inicio a una persecución por las calles de la zona.

Durante la fuga, el sospechoso realizó maniobras peligrosas y esquivó distintos vehículos para intentar evitar que lo alcanzaran. Finalmente, los efectivos lograron interceptarlo sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, casi en el cruce con Díaz Vélez, en la localidad de Piñeyro.

Al momento del procedimiento, constataron que el joven tenía antecedentes y no contaba con la documentación correspondiente del vehículo. Además, durante la persecución, un policía llegó a apuntarle a la cabeza para detenerlo.