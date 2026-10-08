Asaltaron un taller de celulares y dispararon a matar: balearon al padre, su hijo se salvó

Delincuentes ingresaron a una vivienda de barrio Nuestro Hogar III Anexo, en el extremo sur de la ciudad de Córdoba, donde funciona un taller de reparación de celulares, redujeron y golpearon a sus propietarios y escaparon después de efectuar cinco disparos hacia el interior del domicilio. Como consecuencia del ataque, el padre recibió un balazo en una pierna y su hijo sufrió una herida en la cabeza.

El hecho ocurrió el viernes pasado, alrededor de las 19, en una casa ubicada en la Manzana 1 del barrio, donde se encontraban un hombre y su hijo, ambos a cargo del emprendimiento. De acuerdo con las imágenes incorporadas a la investigación, los asaltantes llegaron desde un terreno baldío lindero, levantaron parte del alambrado y avanzaron por debajo de la cerca arrastrándose por el suelo hasta ingresar a la propiedad.

Una vez dentro, los delincuentes fueron directamente en busca de dinero y objetos de valor. Según relató una de las víctimas, se apoderaron del sueldo de su padre y de varios teléfonos celulares pertenecientes a clientes del taller, que estaban guardados en un cajón.

Los asaltantes golpearon a los dos hombres durante el robo, pero la reacción de los perros de la vivienda los obligó a interrumpir el ataque y dirigirse nuevamente hacia el patio para escapar por el mismo sector por el que habían ingresado.

En ese momento, las víctimas salieron detrás de ellos. Uno de los delincuentes arrojó por encima del alambrado el bolso en el que llevaban el dinero y los celulares, pero inmediatamente después sacó un arma y comenzó a disparar hacia el interior de la propiedad.

Según el relato de los damnificados, efectuó tres disparos. Mientras tanto, su cómplice tuvo dificultades para superar el alambrado debido al forcejeo con las víctimas y, antes de conseguir escapar, realizó otros dos disparos.

Los hombres intentaron defenderse con palos y uno de ellos llegó a correr detrás de los delincuentes durante algunos metros, aunque finalmente los asaltantes lograron alejarse y permanecen prófugos.

Como consecuencia del violento ataque, el padre recibió un disparo en una pierna y también sufrió lesiones en la cabeza por los golpes. Su hijo Esteban, de 31 años, terminó con una herida en la cabeza que requirió un punto de sutura.