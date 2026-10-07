Tenía una ametralladora y 400 dosis de cocaína: cayó el acusado de matar a un policía

Un hombre señalado como principal investigado por el homicidio del efectivo de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) Alan Fabián Molina fue detenido durante una serie de 15 allanamientos realizados en distintos puntos de Ciudadela, Villa Tesei y el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, en el partido bonaerense de Tres de Febrero, donde además fueron secuestradas drogas, armas de fuego, municiones y otros elementos vinculados a una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes.

El detenido fue identificado como Joel Sebastián Magallanes, quien era buscado por su presunta participación en el homicidio de Molina. Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, luego de una investigación que permitió establecer distintos domicilios que, según los pesquisas, eran utilizados por Magallanes para permanecer oculto y resguardarse.

A partir de las pruebas reunidas, la Justicia autorizó 15 órdenes de allanamiento que fueron concretadas en las últimas horas en inmuebles ubicados en Ciudadela, Villa Tesei y Fuerte Apache. Como resultado de los procedimientos, además de Magallanes, fueron detenidas otras siete personas y cinco quedaron aprehendidas.

Durante los operativos se secuestraron 13 teléfonos celulares, dos trozos compactos de una sustancia vegetal compatible con marihuana y unos 400 envoltorios de cocaína. También fueron incautados distintos elementos presuntamente utilizados para fraccionar drogas y una balanza de precisión.

En los domicilios allanados, los investigadores encontraron además dos pistolas, un pistolón de doble cañón y una pistola ametralladora con la numeración suprimida, junto con municiones de distintos calibres y 11 cargadores, nueve de ellos correspondientes a pistolas y otros dos modificados para ser utilizados con una ametralladora.

Entre los elementos secuestrados también había un chaleco antibalas que, de acuerdo con la verificación realizada mediante su número de serie, registraba un pedido de secuestro por robo denunciado en una dependencia policial de Tres de Febrero.

La causa se inició por infracción a la Ley de Drogas 23.737, tenencia de armas de fuego y encubrimiento, y cuenta con la intervención de la UFI N° 16 Especializada en Estupefacientes, a cargo del fiscal Raúl Germán Martínez, y del Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial San Martín, a cargo del juez Alberto Ramón Brizuela.