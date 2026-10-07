Robaron ropa y $300.000 en un showroom: $200.000 eran para la fiesta de 15 de la hija de la empleada

Dos delincuentes encapuchados asaltaron un showroom de ropa femenina en Alejandro Korn, donde amenazaron con armas, ataron a la empleada y a una clienta y escaparon con cuatro bolsas repletas de mercadería, además de los teléfonos celulares y el dinero de ambas víctimas. La ropa fue recuperada tras un allanamiento, aunque los investigadores todavía no lograron localizar los celulares y los sospechosos permanecen prófugos.



La dueña del showroom manifestó que se hará cargo de todo: les devolverá de su bolsillo el dinero sustraído tanto a su empleada como a la clienta y también repondrá los teléfonos de ambas.

El hecho ocurrió cuando los dos delincuentes ingresaron al local después de trepar por un terreno lindero. Una vez adentro, amenazaron a la empleada y a la clienta y comenzaron a revisar el lugar en busca de dinero y objetos de valor.

“Dame la plata”, exigía uno de los asaltantes mientras revisaba un bolso ubicado sobre el mostrador. “No hay plata, vení y revisá”, respondió la empleada, quien intentaba convencerlo de que no tenía efectivo en el lugar.

En otro momento del robo, el delincuente se dirigió a la clienta y le preguntó: “¿Qué escondiste?”. Mientras ambas eran reducidas y atadas, la empleada le pidió que no le llevaran el dinero que tenía destinado al cumpleaños de 15 de su hija. También suplicó que no le sacaran el celular porque, según explicó, era el único recuerdo que conservaba de su madre.

Los ladrones se apoderaron de un iPhone 16 perteneciente a la empleada, de unos 200.000 pesos que había retirado para señar la fiesta de 15 de su hija y de un iPhone 11 del showroom. A la clienta le robaron su teléfono celular y otros 100.000 pesos que llevaba para realizar el pago de la compra.

Antes de escapar, los delincuentes cargaron cuatro bolsas llenas de ropa y se fueron caminando. Según la investigación, ambos son del barrio y quedaron registrados por las cámaras de seguridad del lugar.

Se trata del segundo robo sufrido por el comercio, mientras que la investigación continúa para localizar a los dos sospechosos, quienes permanecen prófugos.