Iba en una moto sospechosa, disparó contra la policía y recibió un balazo durante el tiroteo

Un joven de 27 años resultó herido y fue aprehendido luego de disparar contra efectivos policiales que realizaban un operativo de prevención en Mar del Plata. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron una pistola Taurus calibre 9 milímetros que llevaba el sospechoso.

El hecho ocurrió anoche cuando personal de la Sección Motorizada Vial realizaba tareas de prevención en la zona de Condarco y Martínez.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos observaron al sospechoso cuando circulaba a bordo de una moto Honda CB 190 y, en esas circunstancias, el hombre efectuó varios disparos contra los agentes.

Ante la agresión, los policías repelieron el ataque y el motociclista recibió un impacto en una de sus piernas. El joven fue asistido por personal médico y, una vez que recibió las primeras atenciones, quedó aprehendido y fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una pistola Taurus calibre 9 milímetros, que no registraba pedido de secuestro vigente.

Intervino la UFI de Flagrancia, que dispuso las pericias correspondientes sobre el arma y las actuaciones de rigor para avanzar en la investigación del episodio.