Engañaron a una firma de alquiler de autos con un mail falso y robaron tres camionetas

Tres camionetas que habían sido robadas mediante engaño a una firma de alquiler de vehículos fueron recuperadas y tres hombres que las tenían en su poder fueron detenidos por la Policía de la Ciudad en Villa Soldati, a donde los oficiales llegaron con el aporte del Anillo Digital.

Las detenciones de los tres sujetos, de 34, 32 y 24 años, estuvieron a cargo de efectivos de la División Patrullas de Control de Accesos Sur y de la División Sustracción de Automotores y Autopartes de la Policía de la Ciudad.

Los dos mayores suman una decena de antecedentes por robo, hurto, lesiones leves y culposas, portación de armas no convencionales y tenencia de drogas.

Uno de ellos, además, tiene una condena por robo agravado, mientras que el otro afronta un procesamiento por robo en grado de tentativa.

Dos camionetas Chevrolet S10 y una Nissan Frontier, propiedad de una firma de alquiler de vehículos, fueron retiradas desde Suipacha al 1000, en Retiro, con un mail que luego se comprobó que contenía información falsa a nombre de una empresa petrolera.

Al revisar la documentación, la firma propietaria de las camionetas cruzó los datos con la empresa presuntamente solicitante, que negó haber formulado tal pedido vía mail, tras lo cual se radicó la denuncia.

Con la emisión de la alerta temprana, un pórtico lector de patentes detectó el paso de los vehículos por la autopista Cámpora, en el Barrio Ramón Carrillo, Soldati.

Hacia allí acudió personal de zona de la División Patrullas de Control de Accesos, que interceptó la Nissan con un hombre a bordo, en José Barros Pazos al 3700, en la zona del Barrio Los Piletones.

A partir de la información suministrada por el sistema de Anillo Digital, al lugar también asistieron efectivos de la División Sustracción de Automotores y Autopartes, que detuvieron en la misma zona a los otros dos hombres, con las dos Chevrolet.

A su vez, en la requisa al conductor de la Nissan se incautó una bolsa con tres dosis de tusi.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 2, a cargo de Martín Ydarola, ante la Secretaría 107, dispuso la detención de los tres hombres, el secuestro de los vehículos, cinco celulares y la sustancia estupefaciente.