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Arriesgado

Trepó a un poste para robar cables y fue sorprendido cuando los cortaba con un serrucho

Se descolgó desesperado para intentar escapar corriendo. Fue detenido

Por Redacción

Miércoles, 07 de octubre de 2026 a las 00:23

Un hombre fue detenido en el barrio Renacimiento de Córdoba, acusado de realizar cortes en el tendido eléctrico, luego de que un operador del sistema de videovigilancia 911 advirtiera la maniobra y alertara a la Policía.

El hecho ocurrió durante la tarde de ayer en la calle Mario Bravo al 800, donde el sospechoso fue registrado por las cámaras mientras utilizaba una sierra para intervenir sobre los cables.

Tras recibir la alerta, efectivos policiales se dirigieron hasta el lugar y localizaron al hombre, quien fue aprehendido.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron la sierra que presuntamente había utilizado para efectuar los cortes.

El detenido fue trasladado a una dependencia policial junto con el elemento incautado y quedó a disposición de la Justicia.

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