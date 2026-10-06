Murió un jubilado de 76 años y le desvalijaron la casa: con drones encontraron autos desguazados

Efectivos de la Comisaría Primera realizaron nuevos allanamientos en Mar del Plata y Balcarce en el marco de una investigación por el robo de bienes pertenecientes a un hombre de 76 años fallecido, procedimiento en el que secuestraron un auto con pedido de captura, armas y distintos elementos considerados de interés para la causa.

Uno de los operativos se concretó en un domicilio de Balcarce, donde los investigadores encontraron un Renault Mégane que registraba un pedido de secuestro activo desde junio pasado por un hecho de hurto automotor.

En tanto, durante otro procedimiento realizado en una vivienda de Mar del Plata fueron secuestradas herramientas, teléfonos celulares, piezas y motores de aeromodelismo y una escopeta sin cañón, que además tenía su numeración suprimida.

Los procedimientos forman parte de la continuidad de una serie de medidas realizadas el pasado 24 de septiembre, cuando los efectivos habían secuestrado cinco motocicletas, dos de ellas presuntamente sustraídas durante el hecho investigado, además de teléfonos celulares, documentación y 32 gramos de marihuana.

En aquella oportunidad también fueron aprehendidas dos personas, quienes quedaron vinculadas a una investigación por el delito de hurto calamitoso.

La causa se encuentra a cargo de la UFI N° 4, encabezada por la fiscal Mandagaran, quien avaló los nuevos secuestros y dispuso notificar a los involucrados por los delitos investigados, aunque sin adoptar medidas restrictivas de la libertad.