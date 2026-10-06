Llevaban 7 kilos de cocaína en el asiento del auto y un perro fue clave para detener a dos narcos

En el marco de las acciones impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional contra el narcotráfico, la Gendarmería Nacional secuestró más de 7 kilos de cocaína que eran trasladados ocultos en los asientos traseros de un vehículo que circulaba por la Ruta Nacional Nº 40, en el departamento de Sarmiento, provincia de San Juan. Sus dos ocupantes fueron detenidos.

Durante un control realizado sobre el kilómetro 3.379 de la Ruta Nacional N.º 40, personal del Escuadrón 66 detuvo para su inspección a un rodado Citroën C4, en el que viajaban dos hombres mayores de edad con itinerario la provincia de Mendoza hacia San Juan.

Del control participaba un binomio cinotécnico de la Gendarmería Nacional. El can adiestrado reaccionó marcando la zona de las butacas, permitiendo detectar siete paquetes rectangulares de color amarillo.

Los gendarmes abrieron los bultos hallando una sustancia blanca pulverulenta que, sometida a una prueba orientativa mediante el Equipo para Orientación de Drogas (EPOD), arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 7 kilos 498 gramos.

El Magistrado interviniente dispuso el secuestro de la droga, del vehículo y de los elementos de interés para la causa. Asimismo, ordenó la detención de ambos involucrados. La causa se encuentra bajo la intervención del Ministerio Público Fiscal, en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737.