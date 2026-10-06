Un paraguayo manejaba la droga en la Villa 31: más de 8 kilos de cocaína, marihuana y tusi

La Policía de la Provincia de Buenos Aires desplegó aproximadamente 400 efectivos en un operativo simultáneo realizado en la Villa Padre Carlos Mugica, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en los partidos bonaerenses de Malvinas Argentinas y Merlo. Los procedimientos culminaron con 10 personas detenidas y el secuestro de cocaína, marihuana y tusi, 13 armas de fuego, 361 municiones, $2.600.000, USD 400, vehículos, chalecos antibalas, teléfonos celulares y otros elementos vinculados con la actividad investigada.



La investigación comenzó en enero de 2026, a partir de una denuncia anónima formalizada ante la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero, mediante la cual se alertaba sobre la posible existencia de una organización dedicada a la comercialización de sustancias estupefacientes.

A partir de esa información, personal de la Dirección Unidad Especial de Lucha contra el Narcotráfico, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, desarrolló durante varios meses tareas de inteligencia encubierta, vigilancias, seguimientos, análisis técnico de comunicaciones telefónicas y telemáticas, registros fílmicos y fotográficos y distintos trabajos de campo.



A partir de esa información, personal de la Dirección Unidad Especial de Lucha contra el Narcotráfico, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, desarrolló durante varios meses tareas de inteligencia encubierta, vigilancias, seguimientos, análisis técnico de comunicaciones telefónicas y telemáticas, registros fílmicos y fotográficos y distintos trabajos de campo.

El avance de las diligencias permitió determinar la presunta existencia de una estructura narcocriminal organizada e identificar los diferentes roles que habrían cumplido sus integrantes en las etapas de acopio, transporte, fraccionamiento, distribución, custodia, administración del dinero y venta de estupefacientes.

De acuerdo con la investigación, la organización era encabezada por Juan Ramón Oortigoza Acosta (38), alias “El Grosso” o “El Gordo”, de nacionalidad paraguaya, quien habría establecido su principal base operativa en el interior del Barrio Padre Carlos Mugica —Villa 31—, desde donde presuntamente se coordinaba el acopio y la distribución mayorista de cocaína, marihuana, tusi y otras sustancias hacia distintos puntos del conurbano bonaerense.

Los investigadores establecieron que el núcleo central de la organización se encontraba en sectores próximos a la Manzana 11 y las calles Aymará, Carlos H. Perette, Yaguareté, Alpaca y Guacamayo/Luque, donde funcionaban puntos vinculados al almacenamiento, fraccionamiento y administración de la actividad investigada.

Desde ese sector se habrían desarrollado dos ramificaciones principales hacia la provincia de Buenos Aires. Una de ellas operaba en Malvinas Argentinas, principalmente en las localidades de Grand Bourg e Ingeniero Pablo Nogués. Allí, J.D.M.A. (55) Argentino, alias “Macho”, habría cumplido funciones vinculadas con la logística y el traslado de estupefacientes desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia territorio bonaerense.

En esa misma estructura fue individualizada M.A.M. (33) Argentina, sindicada como una de las encargadas de administrar y distribuir las sustancias hacia distintos puntos de venta, además de efectuar la rendición del dinero presuntamente obtenido mediante esa actividad. Las tareas permitieron identificar diferentes puntos y búnkeres de expendio en sectores de Río Bamba, Nagasaki, Alfonsina Storni, Paso de la Patria y Ricardo Rojas, además de inmuebles que habrían sido utilizados como bases logísticas y lugares de guarda de vehículos.

La segunda ramificación funcionaba en la Zona Oeste, particularmente en el partido de Merlo y la localidad de Libertad. En ese sector fue identificada A.J.N. (29) Argentina, alias “Anto”, quien habría intervenido en maniobras de adquisición por volumen, transporte, fraccionamiento y posterior comercialización de estupefacientes.

A lo largo de la investigación, las vigilancias encubiertas, seguimientos y registros audiovisuales permitieron documentar distintas maniobras compatibles con la comercialización de drogas y reunir elementos probatorios que fueron incorporados a la causa. Con esas pruebas, la autoridad judicial interviniente autorizó las correspondientes órdenes de allanamiento.

Resultado del operativo

Con el objetivo de actuar simultáneamente sobre los distintos niveles de la estructura investigada, se diagramó un importante dispositivo que involucró a aproximadamente 400 efectivos policiales. Alrededor de 400 policías fueron afectados a los procedimientos realizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo los mismos integrantes de la Superintendencia de Investigaciones del Trafico de Drogas Ilícitas, Infantería, Grupo Halcon, Fuerza de Operaciones Especiales (jaguar), G.A.D, G.P.M, GEMAP, Direccion de Operaciones Aéreas, personal de Explosivos e Inteligencia Criminal, los mismos fueron desplegados para los objetivos ubicados en territorio bonaerense.

En total se concretaron 17 allanamientos simultáneos:

• 7 objetivos en Villa Padre Carlos Mugica —Villa 31—, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

• 10 objetivos en los partidos bonaerenses de Malvinas Argentinas y Merlo.

Como resultado de las medidas fueron detenidas 10 personas, entre ellas el señalado líder de la organización y distintos integrantes a quienes la investigación atribuye funciones vinculadas con la logística, administración, distribución, custodia y comercialización de estupefacientes.

Los detenidos fueron identificados como Juan Ramón Ortigoza Acosta (38), paraguayo, alias “El Grosso” o “El Gordo”; J.D.M.A. (55) Argentino, alias “Macho”; M.A.M. (33) argentina; A.J.N. (29) argentina, alias “Anto”; E.R.V.P. (20) paraguayo; R.C. (42) argentino; D.A.R. (33) paraguayo; M.T.E. (27) argentino; Y.M. (32)argentina y M.E.M. (19) argentino.

Elementos secuestrados

• 2 kilos 359 gramos de cocaína, distribuidos en aproximadamente 1.100 envoltorios de diferentes tamaños.

• 5 kilos 525 gramos de marihuana, distribuidos entre dos lotes y aproximadamente 1.200 envoltorios.

• 225 gramos de tusi, fraccionados en aproximadamente 125 envoltorios.

• 13 armas de fuego.

• 361 municiones de diferentes calibres.

• $2.600.000 en moneda nacional.

• USD 400.

18 teléfonos celulares.

• 3 chalecos antibalas.

• 2 cargadores para armas de fuego.

• 1 máquina contadora de billetes.

• 1 camioneta Chevrolet S10, sin impedimentos legales informados.

• 1 Chevrolet Tracker, sin impedimentos legales informados.

Varias de las armas presentaban su numeración suprimida. Además, se estableció que la pistola Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros registraba un pedido relacionado con un hecho de hurto ocurrido el 12 de marzo de 2026, correspondiente a la I.P.P. N.º 15-01-10540-26, con intervención de la UFI N.º 24 de Malvinas Argentinas.

Las actuaciones se desarrollaron en el marco de la causa FSM N.º 345/2026, por infracción a la Ley Nacional N.º 23.737, con intervención del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero, a cargo del Dr. Juan Manuel Culotta, Secretaría Penal N.º 9, a cargo del Dr. Mariano Federico Larrea. Finalizados los procedimientos y puestos los resultados en conocimiento de la autoridad judicial, se dispuso la detención de J.R.O.A. (38), J.D.M.A. (55), M.A.M. (33), A.J.N. (29), M.T.E. (27), Y.M. (32) y M.E.M. (19) por infracción a la Ley Nacional N.º 23.737.

Asimismo, se ordenó la detención de E.R.V.P. (20), R.C. (42) y D.A.R. (33) por infracción a la Ley Nacional N.º 23.737 y tenencia ilegal de arma de fuego.

Asimismo, registra antecedentes condenatorios vinculados con infracciones a la Ley Nacional N.º 23.737, entre ellos actuaciones por comercio de estupefacientes y tenencia de sustancias con fines de comercialización, además de una causa por falsificación o adulteración de documentos.



También registra una condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a seis años de prisión, con declaración de reincidencia.

Dicha condena estuvo relacionada con una investigación que derivó en su detención durante julio de 2019, en actuaciones con intervención del Juzgado Federal N.º 4 y la Fiscalía Federal N.º 1, en procedimientos realizados en la Villa 31. En aquella investigación había sido sindicado como un nuevo referente de la denominada “Banda de los Sampedranos”.

La investigación desarrollada en la causa FSM N.º 345/2026 permitió ahora volver a vincular al mismo hombre con una estructura narcocriminal asentada en la Villa Padre Carlos Mugica y con presunta capacidad de abastecimiento y distribución hacia diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires.



El resultado del operativo permitió actuar simultáneamente sobre los distintos niveles de la organización investigada: su presunta conducción, puntos de acopio, logística de traslado, administración, distribución territorial y espacios utilizados para la comercialización minorista.