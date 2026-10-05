Un kilo de droga, 60 motos secuestradas y 12 detenidos: uno llevaba cocaína en 240 tubos plásticos

La Policía secuestró casi un kilo de droga y aprehendió a 12 personas durante nueve procedimientos realizados entre el 17 de septiembre y el 4 de octubre en distintos puntos de José C. Paz, en el marco de un refuerzo de las tareas preventivas contra el narcomenudeo y otros delitos.

La etapa de trabajo impulsada bajo la conducción del nuevo jefe de la Policía Departamental de José C. Paz, Sergio Torres, incluyó un refuerzo de la presencia policial en las calles, controles e identificación de personas en sectores considerados de interés operativo y recorridas a pie en centros comerciales, con el objetivo de fortalecer la prevención y el contacto directo con comerciantes y vecinos. En los primeros 15 días, además, los controles vehiculares permitieron secuestrar más de 60 motos, principalmente por infracciones a la normativa vigente.

De acuerdo con el informe, los operativos permitieron secuestrar aproximadamente 998,92 gramos de sustancias presumiblemente estupefacientes, entre 350,17 gramos de clorhidrato de cocaína y 648,75 gramos de cannabis sativa (marihuana), distribuidos en envoltorios de nylon y tubos plásticos, una modalidad compatible con una posible distribución minorista.

Uno de los procedimientos se realizó el 24 de septiembre en Zuviría y Miguel Cané, donde fue identificado un hombre de 34 años que llevaba siete envoltorios con presunta cocaína, con un peso total de 2,1 gramos.

El 2 de octubre, en tanto, en Zuviría y Cacique Coliqueo, los efectivos identificaron a un joven de 20 años que llevaba 178 envoltorios con presunta marihuana, con un peso total de 51,55 gramos.

En jurisdicción de la Comisaría Segunda, el 22 de septiembre se identificó a un hombre de 35 años en Trinidad y Croacia, a quien le secuestraron ocho tubos con presunta cocaína, por un peso de 5,07 gramos. Cuatro días después, en Trinidad y Federico Lacroze, otro hombre de 32 años fue interceptado con 221 tubos que contenían presunta cocaína, con un peso total de 153 gramos.

El último procedimiento registrado en esa zona ocurrió el 4 de octubre, nuevamente en Trinidad y Federico Lacroze, donde fue identificado un hombre de 34 años que llevaba 242 tubos con presunta cocaína, por un peso de 163 gramos.

En tanto, efectivos de la Comisaría Tercera realizaron cuatro procedimientos. El primero fue el 17 de septiembre en Lamas y Fournier, donde identificaron a un joven de 18 años que circulaba en una motocicleta y llevaba siete envoltorios con presunta marihuana, con un peso de 9,2 gramos.

El 23 de septiembre, en 11 de Septiembre y C. Puch, fueron identificadas tres personas que se desplazaban a pie. En su poder se secuestraron 201 envoltorios con presunta marihuana, por 511 gramos, y otros 66 envoltorios con presunta cocaína, por 23 gramos.

El 28 de septiembre, en Castelli y Juan C. Gómez, fue identificado un hombre de 32 años que llevaba 43 envoltorios con presunta marihuana, con un peso de 77 gramos.

El informe también consigna un procedimiento en Adolfo Alsina y F. Moreno, con dos personas identificadas y el secuestro de siete tubos con presunta cocaína, por cuatro gramos. La fecha consignada en el parte original es “12/19/2026”, por lo que quedó pendiente de verificación.

Según el reporte, las nueve intervenciones permitieron identificar y aprehender a un total de 12 personas y secuestrar estupefacientes fraccionados. Los procedimientos forman parte del incremento de las medidas preventivas implementadas en las jurisdicciones de las comisarías 1ra, 2da y 3ra de José C. Paz.

La estrategia también contempla controles vehiculares, recorridas preventivas, identificación de personas y vehículos y una mayor presencia policial en corredores comerciales, espacios públicos, accesos y otros sectores definidos a partir del análisis de la incidencia delictiva.