Se hacían pasar por vendedores de dólares y golpearon a un jubilado de 75 años para robarle dinero

Ocho delincuentes de una banda mixta de argentinos y colombianos fueron detenidos acusados de integrar una organización que captaba víctimas mediante falsas ofertas de cambio de divisas y luego las asaltaba a mano armada en el partido bonaerense de Ituzaingó, en una investigación que permitió esclarecer dos hechos cometidos bajo esa modalidad. El operativo estuvo a cargo de la Jefatura Departamental Ituzaingó, conducida por Julián Sanabria.

Uno de los hechos ocurrió cuando un hombre de 75 años fue interceptado en la vereda por cuatro motochorros que se movilizaban en dos motos. Los delincuentes lo amenazaron y golpearon con la culata de un arma para robarle una mochila en la que llevaba dinero. “La plata, quedate quieto o te mato”, le dijo uno de los asaltantes mientras le propinaba culatazos, ante la presencia de una mujer que en ese momento manguereaba la vereda. Otra de las víctimas de la banda fue un joven de 23 años.

De acuerdo con la investigación, los sospechosos habían clonado previamente la cuenta de WhatsApp de un reconocido empresario gastronómico y utilizado esa identidad para contactar a potenciales víctimas. A través de mensajes ofrecían cambio de divisas a valores tentadores y, una vez acordada la operación, fijaban un punto de encuentro al que concurrían integrantes de la organización en motos y vehículos de apoyo, portando armas.

La pesquisa estuvo a cargo de efectivos de la Estación Departamental de Seguridad (E.P.D.S.) Ituzaingó y derivó en un primer operativo luego de que el Centro de Operaciones Municipal (COM) emitiera una alerta por el sistema de lectoras de patentes, lo que permitió interceptar un Volkswagen Gol Trend gris, señalado como utilizado en uno de los hechos.

En ese procedimiento fueron aprehendidos D.O, de 41 años; O. M, de 33; A.D, de 30; y J.R, mientras que los policías secuestraron el vehículo, una pistola calibre 9 milímetros réplica, dinero en efectivo, cuatro teléfonos celulares y prendas que presuntamente habían sido utilizadas durante los robos.

A partir de las tareas de campo, los investigadores realizaron una operación encubierta autorizada por la fiscalía mediante la simulación de una compra de divisas. Los sospechosos fijaron entonces un nuevo punto de encuentro en Lucero al 1400, en Ituzaingó, donde fueron aprehendidos otros cuatro integrantes de la organización.

Los detenidos fueron identificados como S.D, de 28 años; A.C, de 33; A.O, de 39; y T.L, de 21. En el lugar fueron secuestrados un Ford Focus gris, patente OIR-157; una moto Bajaj Rouser NS400Z, patente A265JIS; y cinco teléfonos celulares.

Según los investigadores, con estas ocho aprehensiones se logró desarticular una organización dedicada a estafas telefónicas y robos a mano armada, que utilizaba tecnología y comunicaciones telefónicas para seleccionar y atraer a sus víctimas. La causa fue caratulada como “Robo agravado por el uso de arma de fuego, modalidad estafa telefónica y robo a mano armada tipo piraña, dos hechos, esclarecimiento y aprehensión” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Ituzaingó.