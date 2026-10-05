Manejaban una asociación de cannabis y vendían droga: tenían más de 640 plantas de marihuana

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo a S. Y. C., de 28 años, y M. P. C., de 35 años, en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737, con intervención de la fiscal Daniela Montegrosso.

Durante los allanamientos y requisas realizados en distintos inmuebles de la ciudad de Malabrigo se secuestraron 648 plantas de marihuana, 336 gajos, aproximadamente 3,355 kilos de flores de cannabis distribuidas en bolsas.

La investigación se inició el 2 de octubre, cuando S. Y. C. fue interceptado mientras circulaba en un auto por Ruta Nacional N.º 11, a la altura del ex peaje de Videla, donde se constató que transportaba en el baúl una valija con bolsas que contenían flores de cannabis. Por disposición judicial, quedó detenido.

A partir de las tareas investigativas se estableció que el hombre integraría como secretario la Asociación Civil CANNABRIGO, por lo que se realizaron procedimientos en distintos inmuebles vinculados con el investigado y con asociaciones relacionadas con el cultivo de cannabis.

En uno de los domicilios, ubicado en calle 25 de Mayo al 1400, se encontraba M. P. C., quien además figura como vocal suplente de CANNABRIGO.

En el lugar se secuestraron cannabis, documentación y la totalidad del dinero mencionado. Tras consulta con la fiscal interviniente, se dispuso su detención.

La investigación continúa a fin de determinar la posible existencia de actividades ilícitas vinculadas con la comercialización de cannabis bajo la cobertura de asociaciones habilitadas para su cultivo.

Los investigadores avanzaron sobre los domicilios vinculados con los dos sospechosos y relevaron documentación y dispositivos electrónicos que podrían aportar información para establecer el alcance de las actividades investigadas.

Los investigadores buscarán establecer la procedencia de las plantas, flores y demás productos de cannabis, además de analizar la documentación hallada en los inmuebles.

En las próximas horas, se espera que los dos detenidos sean indagados por la fiscalía, que deberá definir su situación procesal y las medidas que seguirá adoptando en el marco de la investigación.