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PRÓFUGO

Fue condenado por abuso sexual, estabajo bajo un régimen de libertad asistida y apareció viviendo en otro pueblo

Agentes de la sub-DDI Balcarce detuvieron a un hombre de 27 años en Maipú y lo trasladaron hasta Mar del Plata para que cumpla prisión efectiva.
 

Por Redacción

Domingo, 04 de octubre de 2026 a las 09:58

Fue imputado por un hecho gravísimo: abuso sexual y lesiones. Sin embargo, por las particularidades de la causa, logró que le den un régimen de libertad asistida. No obstante, con el correr de los meses, los agentes de la Ley detectaron que lo incumplía de forma sistemática. 

Con esta circunstancia en marcha, lo rastrearon y lo localizaron en la ciudad bonaerense de Maipú. El Juzgado de Ejecución Penal Nro.1, a cargo del doctor Ricardo Perdichizzi, ordenó la detención y traslado del imputado. 

Un grupo operativo de la sub-DDI Balcarce se comisionó en Maipú y lo detuvo en un domicilio de Rivadavia al 300. Los agentes lo trasladaron más de 120 kilómetros hasta Mar del Plata, dónde quedó alojado en la Unidad Penal nº 15 de Batán.

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