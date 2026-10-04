Difundía mensajes de odio contra el pueblo judío en redes: estaba armado y tenía libros antisemitas

Como resultado de un operativo supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron dos allanamientos en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, donde identificaron a un sujeto que profirió mensajes discriminatorios y de odio hacia la comunidad judía. En poder del mismo, los agentes incautaron un arma de fuego y material antisemita.

La presente causa tuvo su génesis a partir de una denuncia radicada por un integrante de diferentes organizaciones comunitarias judías, entre ellas la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) y la USAR (Unión Sionista Argentina de Rosario).

A través de la misma, el requirente alertó acerca de un hombre que sistemáticamente se encargaba de difundir contenido de carácter antisemita y en detrimento del pueblo judío, utilizando diversas plataformas digitales.

En ese contexto, el Área de Atención Inicial y Casos Sencillos de la Fiscalía Penal Federal de Rosario a cargo de la Dra. Federica Tiscornia, emitió un oficio judicial destinado al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) a los fines de asumir el correspondiente caso.

De ese modo, los funcionarios federales enhebraron amplias tareas de campo y un pormenorizado rastrillaje en redes sociales, individualizando al implicado en cuestión y estableciendo que éste compartía, de manera reiterada y encubierta, textos e imágenes en perjuicio de la mencionada comunidad.

Asimismo, los uniformados localizaron dos inmuebles en Rosario, uno de ellos emplazado sobre la calle Zeballos y el restante en Pecan, los cuales poseerían directa vinculación con el individuo.

Con las pruebas aportadas, el Juzgado Federal de Garantías N°3 de Rosario a cargo del Dr. Eduardo Rodríguez Da Cruz autorizó la ejecución de los respectivos allanamientos.

Posteriormente, los servidores públicos ingresaron a ambas fincas e identificaron al causante, quien por disposición de las autoridades judiciales resultó imputado de la causa. En otro orden, secuestraron un arma de fuego cal. 22, varias municiones, un arma contundente con mango de madera unida a una bola metálica con púa (mangual), un teléfono celular, una notebook, una computadora, un pendrive y cuatro libros de contenido antisemita y antisionista.