Le dispararon desde el auto para robárselo y una cámara grabó todo lo que hablaban los ladrones

Dos delincuentes armados asaltaron a un joven de 29 años en Florencio Varela, lo golpearon y lo obligaron a bajar de su Volkswagen Gol Trend blanco para luego escapar con el vehículo, mientras una cámara instalada en el interior del auto registró el momento de la huida y las conversaciones que mantuvieron los sospechosos sin advertir que estaban siendo filmados.

El hecho ocurrió cerca de las 14.20 en la calle 12 al 900 y Uriburu, donde los asaltantes abordaron a la víctima, le apuntaron con un arma y lo hicieron descender del vehículo por la fuerza. El joven intentó resistirse y les rompió el vidrio de una piña para frenarlos, los delincuentes le dispararon desde el auto y escaparon.

Durante la huida, uno de los asaltantes, que iba sentado en el asiento del acompañante, le indicó al conductor: “Vos andá así”, mientras continuaban la fuga a bordo del Gol Trend. En otro momento también se escucha que le dice: “Dale, acelerá”.

Toda la secuencia quedó registrada por una cámara instalada dentro del vehículo, que captó tanto las imágenes como el diálogo entre los dos sospechosos. Los investigadores advirtieron además un detalle que podría resultar clave para identificarlos: en medio de la fuga, ambos se quitaron los cuellos térmicos con los que se habían cubierto el rostro y quedaron registrados en primer plano.

El Volkswagen Gol Trend fue encontrado posteriormente abandonado en la zona de Troilo y 320 Bis, en jurisdicción de la Comisaría 9na de Quilmes. En el operativo participaron efectivos de la Policía Departamental y de la Comisaría 2da de Florencio Varela.

Los investigadores analizan ahora las imágenes obtenidas por la cámara instalada en el vehículo con el objetivo de identificar a los autores del asalto. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 12.