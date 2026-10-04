Golpeó a su novia, le sacó el celular para revisar con qué hombres hablaba y le borró sus contactos

Una mujer denunció que su pareja la golpeó y ejerció violencia psicológica mientras él eliminaba contactos y publicaciones de sus redes sociales en la localidad bonaerense de Tapalqué. El hecho quedó registrado en un video que luego se difundió públicamente. La Justicia dispuso una restricción perimetral contra el acusado, aunque, según la víctima, no le otorgaron un botón antipánico y el hombre permanece en libertad.

La grabación muestra al hombre mientras controla el teléfono celular de la mujer y elimina de sus redes sociales a otros hombres con los que mantenía contacto. Durante la escena también se escuchan amenazas y pedidos de la víctima para que dejara de agredirla.

“Ya lo voy a eliminar a Mateo, hija de puta. Fijate cómo lo elimino y lo bloqueo”, se escucha decir al hombre en uno de los fragmentos de la filmación.

En otro momento, mientras revisaba las publicaciones de la mujer, le recriminó: “A ver el estado que subiste mientras estábamos acá. ¿Ves que estabas haciendo cosas también?”. Luego decía: “Eliminar contacto, bloquear, bloquear, bloquear”.

Ante la situación, el hombre le preguntó: “¿Alguna cosa más me querés pedir?” y posteriormente la mujer le suplicó: “No me pegues más, por favor”.

El episodio ocurrió en Tapalqué y tomó estado público luego de que las imágenes comenzaran a circular y fueran compartidas en redes sociales. La víctima, identificada como Agustina R., decidió contar públicamente lo sucedido y cuestionó la respuesta que recibió luego de denunciar a su pareja.

Según relató en declaraciones televisivas, tanto integrantes de la familia del acusado como personas vinculadas con la causa intentaron protegerlo. Además, aseguró que la madre del hombre le había ofrecido dinero para que desistiera de realizar la denuncia.

La causa está a cargo del fiscal Marcelo Fernández, titular de la UFI N°1 del Departamento Judicial de Azul.

De acuerdo con el relato de la víctima, tras la difusión de las imágenes la Justicia dispuso una medida de restricción perimetral contra el acusado. Sin embargo, sostuvo que no recibió un dispositivo de botón antipánico y que el hombre continúa en libertad.