Intentaron robarle el auto, aceleró para escapar, atropelló y mató a un ladrón de 25 años

Un hombre aceleró para escapar de un grupo de delincuentes que intentaba robarle el auto en Lomas del Millón, partido de La Matanza, atropelló a uno de los asaltantes y lo mató. El ladrón fue trasladado por sus cómplices hasta la casa de su madre, donde murió poco después, y por el caso detuvieron a uno de los sospechosos.



El fiscal Claudio Fornaro, de la UFI Temática Homicidios de La Matanza, no dispuso medidas en contra del conductor del vehículo, al considerar que actuó en legítima defensa.

El hecho ocurrió sobre la calle Sargento Cabral al 2300, cuando varios delincuentes que se movilizaban en un Volkswagen Suran gris interceptaron al hombre mientras realizaba una maniobra para ingresar de culata con su vehículo al estacionamiento de su vivienda.

De acuerdo con la investigación, tres asaltantes descendieron de la Suran y lo amenazaron con armas de fuego. Al verse rodeado, el conductor reaccionó acelerando hacia adelante para escapar y embistió a uno de los atacantes.

El joven atropellado fue identificado como Ángel Nahuel Gilardoni, de 25 años, quien sufrió graves heridas como consecuencia del impacto. Sus cómplices lo cargaron en el mismo vehículo utilizado para cometer el robo y se dirigieron hasta la vivienda de su madre, ubicada en Villa Madero.

Una cámara de seguridad registró parte de la secuencia en la calle Cochabamba al 1800. En las imágenes se observa la llegada del Volkswagen Suran, que ingresó marcha atrás al domicilio, donde los integrantes de la banda dejaron al herido al cuidado de su madre.

Poco después, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre gravemente herido en esa vivienda. Cuando llegó una ambulancia, los médicos constataron que Gilardoni ya había fallecido.

A partir del análisis de las cámaras y de otras medidas realizadas durante las primeras horas, los investigadores determinaron que el fallecido estaba relacionado con el intento de robo ocurrido en Lomas del Millón.

También establecieron que el Volkswagen Suran utilizado por los delincuentes pertenecía a una pareja que lo empleaba para trabajar como remis y Uber, y que además se lo alquilaba a un hombre identificado como Franco para realizar esos servicios.

Luego del hecho, los propietarios del vehículo se presentaron en una dependencia policial y explicaron que el conductor les había comunicado que había protagonizado un accidente de tránsito.

Sin embargo, tiempo después recibieron información de una conocida en común, quien les advirtió que el vehículo no había sido utilizado en un accidente sino durante un robo y que uno de los integrantes del grupo había muerto.

Los investigadores inspeccionaron el rodado y encontraron abundantes manchas de sangre en su interior. Los análisis posteriores determinaron que pertenecían a Gilardoni.

Con esos elementos, el fiscal dispuso una serie de procedimientos de urgencia para localizar a los integrantes de la banda. Uno de ellos se realizó en una vivienda ubicada sobre la calle Pedernera al 100, donde fue detenido Franco Abadie, de 27 años.

Abadie quedó señalado como el conductor del Volkswagen Suran al momento del intento de robo. Durante el procedimiento también fueron secuestrados su teléfono celular y el vehículo, que quedó preservado para ser sometido a las pericias correspondientes.

En el marco de las medidas realizadas por los investigadores también fueron secuestradas una pistola Bersa calibre .22 y la culata de un revólver. Ambos elementos serán sometidos a peritajes para determinar si tuvieron alguna vinculación con el intento de robo.