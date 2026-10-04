Contrató a un sicario para matar a un narco y lo detuvieron mientras jugaba un torneo de futsal

Un hombre acusado de haber contratado a un sicario para asesinar a otro con quien mantenía una disputa vinculada a actividades ilícitas, entre ellas la comercialización de estupefacientes, fue hallado en Avellaneda.

El prófugo fue localizado mientras disputaba un partido de futsal y tenía un pedido de captura vigente por tenencia de armas, homicidio y encubrimiento.

La investigación, llevada adelante por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA, permitió establecer que el acusado mantenía desde hacía varios meses un conflicto con la víctima en el Complejo Habitacional Villa Soldati, en la Ciudad de Buenos Aires.

Según la pesquisa, en ese contexto habría organizado el asesinato de su rival y contratado a un sicario para ejecutarlo. A principios de marzo de este año, el atacante efectuó cuatro disparos contra la víctima con una pistola calibre .380. El hombre fue trasladado al Hospital Piñero, donde falleció días después como consecuencia de las heridas.

En el marco de la causa, la Justicia ordenó allanar el domicilio del acusado. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron el arma presuntamente utilizada en el homicidio, que posteriormente se determinó que había sido sustraída de una vivienda en 2021. El sospechoso no fue encontrado en el lugar y permaneció prófugo.

A partir de tareas de campo, efectivos de la División Búsqueda de Prófugos determinaron que el buscado participaba de un torneo de futsal senior organizado por una liga amateur y lograron establecer cuándo y dónde disputaría uno de los encuentros.

Con esa información, los agentes montaron un operativo de vigilancia en una sede deportiva de Avellaneda e ingresaron de manera encubierta al lugar, donde identificaron al prófugo mientras disputaba el partido.

Efectivos de la PFA concretaron su detención y, durante el procedimiento, un grupo de familiares y allegados intentó impedir el accionar policial. La situación fue controlada sin que se registraran personas heridas.

El detenido, argentino de 35 años, quedó alojado en una dependencia de la Policía Federal y a disposición de la Justicia.