Dealer con 18 antecedentes penales caminaba por Palermo con 60 dosis de cocaína listas para vender

El delincuente merodeaba por distintas plazas a la espera de clientes habituales que sabían que, a determinada hora, iba a estar allí.

Personal de la División Intervenciones Rápidas (DIR) recorría la zona cuando visualizó en horas de la madrugada a un hombre con actitud sospechosa sobre el área parquizada del cruce de la avenida Figueroa Alcorta y Méndez.

Al notar la presencia policial, el sujeto intentó escapar, pero fue interceptado para su identificación.

Allí se corroboró que tenía 18 antecedentes por venta de drogas, robos, tentativa de robo, abuso sexual simple, resistencia a la autoridad, amenazas y portación de armas, entre otros delitos.

En presencia de testigos fue requisado y se le encontró dentro de una cartera unos 60 envoltorios de cocaína, con un peso total de 37 gramos.

La Unidad Flagrancia Norte, a cargo de Julián De Brassi, dispuso la detención de este hombre y el secuestro de la droga y de la cartera negra que llevaba.