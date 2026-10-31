Un motochorro distraía a las víctimas para que el otro les arrebate el celular: los identificaron con inteligencia artificial

El análisis de imágenes de videovigilancia permitió reconstruir recorridos de motociclistas vinculados a distintos arrebatos y detectar conexiones con investigaciones anteriores. Se realizaron 11 allanamientos en la zona oeste de la ciudad, con nueve aprehendidos y el secuestro de 26 teléfonos celulares, dos motocicletas y un vehículo.

Las actuaciones contaron con el aporte del sistema Lince, que mediante inteligencia artificial permitió analizar imágenes de videovigilancia, reconstruir desplazamientos de vehículos y detectar posibles conexiones entre distintos hechos delictivos. La investigación fue desarrollada de manera conjunta por la División Judicial de la Unidad Regional II y la Policía de Investigaciones (PDI).

Una de las maniobras investigadas consistía en recuperar las motocicletas utilizadas para cometer los robos. Cuando los vehículos eran abandonados durante una fuga o secuestrados por la Policía, integrantes del grupo habrían presentado denuncias falsas por robo para simular que habían sido víctimas de la sustracción. De esta manera, buscaban solicitar su restitución ante la justicia y volver a utilizarlos para cometer delitos.

La investigación también permitió identificar un posible circuito de comercialización de los teléfonos sustraídos, mediante actividades comerciales que habrían sido utilizadas para acondicionar y revender los dispositivos, además de canalizar el dinero obtenido a través de billeteras virtuales.

Uno de los aportes de Lince se produjo a partir de un arrebato ocurrido en agosto, en inmediaciones de un hotel de calle San Lorenzo al 1400. El análisis de las imágenes permitió reconstruir los movimientos de dos motociclistas antes y después del hecho, detectar cambios de vestimenta y establecer posibles desplazamientos coordinados hacia un inmueble de Amenábar al 3500.

Se secuestraron 26 teléfonos celulares, nueve cascos, dos cajas con documentación, dos equipos de comunicación tipo handy, un dispositivo DVR, dos motocicletas Honda Wave, un vehículo Jeep, 490 euros y 1.290 dólares estadounidenses.