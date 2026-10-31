Un empleado municipal de Tigre discutió con su pareja, disparó 15 veces y lo detuvieron con dos armas

Un episodio ocurrido durante la noche del viernes en Benavídez terminó con la aprehensión de Julio Ernesto Sicre, un supervisor de Servicios Públicos de la Municipalidad de Tigre, en el marco de una investigación por tenencia ilegal de armas de fuego y un posible hecho de violencia de género.

El día 31 de octubre, efectivos de la policía bonaerense intervinieron en una vivienda de la calle San Martín luego de recibir información sobre una presunta situación de violencia de género que habría incluido disparos de arma de fuego.

Durante la investigación, vecinos del lugar declararon que Sicre habría mantenido una discusión con su pareja y que, posteriormente, se escucharon al menos 15 detonaciones.

Los investigadores también obtuvieron imágenes de estados de WhatsApp atribuidos al empleado municipal, en los que se observaban una pistola con municiones y otra fotografía con un arma larga y un arma corta.

Ante estos elementos, la fiscal Miozzo, de la UFI de Género y Abuso Sexual de Tigre, ordenó un allanamiento de urgencia en el domicilio.

El procedimiento permitió secuestrar una pistola calibre 9 milímetros con municiones y cargadores, un revólver calibre 22 y un teléfono celular roto que presentaba un orificio en el medio.

La fiscal dispuso la aprehensión de Sicre bajo la carátula inicial de tenencia ilegal de arma de fuego. La pareja del empleado no se encontraba en el domicilio al momento de la intervención policial.

Sicre también había sido denunciado por un gremio municipal

El empleado ahora aprehendido también registra antecedentes de cuestionamientos públicos sobre su conducta laboral.

En marzo de 2023, la Asociación de Trabajadores Municipales de Tigre (ATRAMUTI), encabezada por Héctor Paz, denunció ante el intendente Julio Zamora presuntos episodios de hostigamiento, presiones y maltrato por parte de Sicre contra empleados afiliados al sindicato.

En ese momento se desempeñaba como jefe de Logística de la Dirección General de Separación de Residuos en Origen. La denuncia gremial fue difundida por el medio InfoBAN. La investigación continúa y se espera una respuesta municipal

Mientras la Justicia busca determinar las circunstancias de las detonaciones y esclarecer la posible situación de violencia de género, también resta conocer qué medidas adoptará la Municipalidad de Tigre respecto de la situación laboral del supervisor.

La Secretaría General de Obras y Servicios Públicos está bajo la responsabilidad de Pedro Heyde, uno de los funcionarios de mayor trayectoria en el gabinete de Julio Zamora, y Gastón Gianazzo.

Heyde y Gianazzo, dos funcionarios que ya habían quedado bajo cuestionamiento por contrataciones municipales

No es la primera vez que la estructura de Servicios Públicos aparece vinculada a una controversia pública.