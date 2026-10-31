"Tengo que ir a operar”: manejaba por la banquina usando el celular y ahora deberá pagar más de 2,5 millones de pesos

Un conductor fue sancionado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) tras ser detectado circulando por la banquina en dos ocasiones y utilizando el teléfono celular mientras manejaba por la Autopista Buenos Aires-La Plata.

Al ser interceptado por un agente durante un patrullaje, el hombre justificó su conducta al explicar que debía asistir a una operación que tenía pactada y que venía respondiendo mensajes laborales mientras conducía.

Circular por la banquina está prohibido, salvo en situaciones de emergencia, al igual que utilizar el teléfono celular mientras se conduce. Por ambas infracciones, el conductor deberá afrontar una sanción económica superior a los 2,5 millones de pesos.

La ANSV ya sancionó a 2.632 conductores por circular indebidamente por las banquinas de las autopistas Panamericana, Acceso Oeste y Buenos Aires-La Plata.

Los controles se realizan mediante patrullajes dinámicos con motos y operativos fijos en puntos estratégicos. El objetivo es detectar y sancionar a quienes utilizan la banquina para avanzar por fuera de los carriles habilitados, una conducta que infringe las normas de tránsito y pone en riesgo la seguridad vial.