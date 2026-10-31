Asaltaron una pañalera, usaron al dueño como escudo humano y se tirotearon con la policía

El episodio ocurrió alrededor de las 22 , en una pañalera ubicada en José Ingenieros al 2200, donde los delincuentes irrumpieron armados con 9 milímetros y sustrajeron una suma de dinero en efectivo que hasta el momento no fue precisada.

Tras el alerta al servicio de emergencias, varios móviles policiales acudieron al lugar y se produjo un intercambio de disparos. Los asaltantes mantuvieron al dueño del negocio como escudo durante la huida, en una maniobra que puso en serio riesgo su integridad física.

Finalmente, los delincuentes liberaron al comerciante y lograron escapar a través de los patios traseros de las propiedades linderas. Mientras corrían, dispararon al menos cinco veces contra los efectivos. Pese a la gravedad de lo ocurrido, tanto la víctima como los efectivos policiales resultaron ilesos.

Un segundo vídeo, grabado por una vecina y su hija, reveló el pánico que generó la secuencia en el barrio. “Tengo miedo mami, quiero ir a casa”, decía la menor mientras los ladrones tenían al dueño con una pistola a la cabeza.

La investigación quedó en manos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) y la Policía Comunal de Punta Alta, que trabajan para identificar y localizar a los tres responsables del asalto. Las grabaciones del episodio podrían resultar fundamentales para reconstruir la secuencia y avanzar en la búsqueda de los sospechosos.