Detuvieron a un peruano prófugo desde 2019 mientras manejaba por la General Paz: tenía cocaína y municiones

El procedimiento se inició cuando el sistema de lectura de patentes detectó el paso de un Peugeot 208 que circulaba por la avenida General Paz, sentido al Río de la Plata, y registraba un pedido de detención por estar ligado a una investigación judicial.

A partir de la alerta, personal del Anillo Digital realizó un seguimiento en tiempo real mediante cámaras y domos, hasta que efectivos policiales interceptaron el vehículo que circulaba por la traza en la intersección con la avenida San Martín.

En el lugar fue identificado el conductor, de 47 años y de nacionalidad peruana, cuyos datos fueron verificados en los sistemas policiales y permitieron establecer que tenía un pedido de captura y detención solicitado el 26 de junio de 2026 por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero, en el marco de una causa por extradición.

El pedido se encuentra vinculado con un hecho de robo agravado ocurrido en marzo de 2008, por el que intervino la Justicia de Perú y cuya extradición fue declarada procedente por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de ese país en febrero de 2019.

Seguidamente, frente a dos testigos se procedió a requisar el auto hallando en su interior 16 gramos de cocaína, un cargador de 9 mm con 14 municiones en el interior de una riñonera.