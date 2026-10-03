Prefectura rescató a un pescador indonesio que tuvo un ACV a más de 420 kilómetros de la costa

La Prefectura Naval Argentina desplegó s un minucioso operativo de rescate para aeroevacuar a un tripulante de un buque pesquero, de bandera portuguesa, que sufrió síntomas compatibles con un accidente cerebrovascular (ACV) cuando navegaba fuera de la Zona Económica Exclusiva del país, a alrededor de 230 millas náuticas (más de 425 kilómetros) de Mar del Plata.

La emergencia comenzó cuando el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo Mar del Plata recibió una comunicación por parte del capitán del buque “Novo Virgem Da Barca”, solicitando una radio consulta médica por un tripulante de 57 años y de nacionalidad indonesia.

Según advirtió el capitán, el tripulante de la embarcación, que en ese momento navegaba a unas 230 millas náuticas (unos 425 kilómetros) de la costa de Mar del Plata, padecía debilidad en los miembros superior e inferior del lado izquierdo, presentaba una desviación de comisura labial izquierda, fuerte dolor de cabeza, dificultad para hablar y desorientación, entre otras señales de alarma.

Con estos datos, un médico de la Prefectura alertó que podría tratarse de un ACV, por lo que recomendó que comiencen a navegar rumbo al puerto de Mar del Plata para realizar una aeroevacuación.

Mientras se monitoreaban los movimientos del buque, a través del Sistema Guardacostas desarrollado por la Fuerza, a primera hora de este martes despegaron desde la Estación Aérea Mar del Plata un avión y un helicóptero, con un médico y rescatistas a bordo, para concretar la compleja operación.

Tras un raudo vuelo mar adentro, al arribar al sitio donde se encontraba el pesquero, el helicóptero de la Prefectura se posicionó sobre él y, en una milimétrica maniobra, descendió un nadador de rescate para realizar el izado del tripulante enfermo.

Una vez a bordo de la aeronave, un médico de la Prefectura le brindó las primeras atenciones, mientras era conducido al helipuerto que la Autoridad Marítima Nacional posee en su sede ubicada en la zona del puerto de Mar del Plata.

Allí, previa coordinación, era aguardado por una ambulancia, que lo trasladó a un hospital privado para una mejor asistencia médica. En tanto, la embarcación reinició su navegación a zona de pesca.