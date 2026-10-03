Se disfrazaron de Policías de la Ciudad, le hicieron un falso allanamiento a una jubilada de 66 años y le robaron 4 mil dólares

La Dirección General de la Policía de Investigaciones santafesina sigue en busca de un grupo de cinco delincuentes que, disfrazados como efectivos, engañan a víctimas, les roban y luego cambian de ciudad para seguir delinquiendo.

El caso más reciente ocurrió en Rufino y tuvo como víctima a una señora de 66 años y a su hijo de 26. Todo comenzó a las 7:30 de la mañana cuando los delincuentes, que minutos antes se habían disfrazado en la puerta del domicilio, tocaron la puerta y preguntar por “Elsa”.

Acto seguido, le aseguraron a la víctima que sabían que tenía un hermano preso y que tenían una orden de allanamiento por drogas. Si bien la jubilada dudó, los ladrones redoblaron la apuesta y aseguraron que, de no abrirles, iban a tirar la puerta abajo.

Una vez dentro despertaron a su hijo y los sentaron a los dos en el comedor. Durante 20 minutos, los falsos policías requisaron toda la casa sin dejarles ver lo que hacían. Cuando terminaron el supuesto operativo, le hicieron firmar un acta y le aseguraron que el resultado había sido “negativo”.

Minutos después de que se retiraran, las víctimas se dieron cuenta de lo que había pasado: les faltaban 2 millones de pesos, 4 mil dólares y varias joyas de oro. Tras anoticiar a la policía, los efectivos realizaron un exhaustivo análisis de las cámaras. Gracias a ello, descubrieron que los ladrones habían entrado a la ciudad esa misma madrugada en un Chevrolet Onix y en un Fiat Punto.

Ahora están en busca de los vehículos, con la sospecha de que van cambiando de localidad para cometer nuevos robos.