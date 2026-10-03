Pibes chorros de 17 y 18 años reventaron la ventana de una jubilada con un criquet: tenían todo para amordazarla

El personal policial intervino a raíz de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre ruidos provenientes de un domicilio lindero a la propiedad del llamante, en inmediaciones de Vertiz y Juana A. Manzo.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron a tres hombres que intentaban darse a la fuga, por lo que solicitaron apoyo y lograron aprehender a dos de ellos en la terraza de la vivienda señalada, mientras que un tercer sujeto fue localizado oculto y agazapado en un terreno lindero.

De acuerdo con las primeras actuaciones, los individuos habrían violentado mediante la utilización de un criquet la reja correspondiente a una ventana que comunica con un patio interno, con la finalidad de ingresar al inmueble. El accionar fue interrumpido por la llegado del personal policial.

Los aprehendidos fueron identificados como un adolescente de 17 años y dos jóvenes de 18 años. Asimismo, durante el procedimiento se secuestraron cuatro teléfonos celulares, un criquet, una barreta de hierro, tres pares de guantes negros, dos destornilladores, un rollo de cinta adhesiva, un juego de cordones, un tapabocas y un cuello polar negro.

La víctima, una mujer de 88 años, recibió asistencia por parte del personal interviniente y no presentó lesiones.

Por el hecho tomó intervención el Dr. Walter Martínez Soto, titular del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, quien dispuso el traslado del adolescente a sede tribunalicia, mientras que los dos mayores fueron trasladados a sede de Alcaldía, quedando imputados por ”Robo en grado de tentativa en poblado y en banda con participación de un menor”

Asimismo, se establecieron registros de procesos penales previos respecto de uno de los mayores involucrados, correspondiente al año 2023 por los delitos de Lesiones leves, daños y robo, chofer de taxi y Robo en poblado y en banda, vía pública, con intervención de cuatro masculinos menores de edad.