Asesinaron a un joven de 18 años por el robo de un auto y la madre de un acusado le disparó a la policía

Un adolescente de 17 años fue detenido por efectivos de la DDI en Mar del Plata, acusado de participar en el homicidio agravado de Franco Hugo Andrés Rodríguez, un joven de 18 años asesinado de dos disparos en una vivienda del barrio Las Heras.

Durante los allanamientos realizados en el marco de la investigación, la madre de otro de los sospechosos, de 48 años, apuntó con una pistola a los policías y efectuó un disparo contra ellos, aunque fue reducida y quedó aprehendida.

El crimen ocurrió el 23 de octubre en una casa ubicada en Goleta Sarandí al 3700. Según la investigación, Rodríguez se encontraba con dos amigos cuando se escuchó una detonación.

Su padrastro, Claudio Alberto Discala, lo encontró tendido en el patio y lo trasladó por sus propios medios a la Sala de Primeros Auxilios N° 2, situada en José Hernández y Magallanes. Una vecina declaró que había visto salir del domicilio a tres hombres vestidos de negro, uno de ellos armado, que escaparon en un Toyota Corolla gris.

El análisis de las cámaras de seguridad permitió reconstruir parte de la secuencia. En una filmación registrada a unos 30 metros del lugar se observó a un hombre con ropa oscura caminar hacia la vivienda y, minutos después, al Toyota Corolla circular por la zona en ambas direcciones. A las 15.35 se escuchó el primer disparo y, 18 segundos más tarde, el segundo. Finalmente, a las 15.36, se registró una voz que gritaba: “Te voy a matar, hijo de puta”.

A partir del relevamiento de cámaras privadas y del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), además del seguimiento de personas y vehículos, los investigadores identificaron a dos adolescentes de 17 años como presuntos autores del ataque. La principal hipótesis sostiene que Rodríguez había guardado en su casa un vehículo de origen ilícito por pedido de otras personas. Cuando estas fueron a buscarlo y descubrieron que la Policía lo había secuestrado, habrían tomado represalias contra el joven.

Con intervención de la Unidad Funcional de Responsabilidad Penal Juvenil (UFRPJ) N° 2, a cargo del fiscal Marcelo Yáñez Urrutia, se ordenaron tres allanamientos en distintos domicilios de Mar del Plata. En uno de los objetivos, ubicado en Arana y Goiri al 5700, una mujer se asomó por una ventana del primer piso, apuntó con un arma de fuego al personal policial y disparó. El proyectil atravesó un vidrio, pero los efectivos lograron reducirla y secuestraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros, con 15 cartuchos, uno de ellos en la recámara.

La mujer fue identificada como Anabella Georgina Fernanda Laurenziello, de 48 años, madre de uno de los adolescentes investigados. En la vivienda también fueron identificados otros cuatro jóvenes, de entre 18 y 22 años. Durante el procedimiento se incautaron otras dos pistolas, una calibre 9 milímetros y otra calibre .380, seis cargadores, 48 cartuchos, dos teléfonos celulares y una campera negra que habría sido utilizada durante el homicidio. En otro domicilio se secuestró la prenda y el primer allanamiento arrojó resultado negativo.

Por orden del fiscal, Laurenziello quedó aprehendida por atentado y resistencia a la autoridad y tenencia ilegítima de arma de guerra. Los otros cuatro adultos fueron aprehendidos por tenencia ilegítima de arma de guerra y alojados en unidades penitenciarias de Batán. En tanto, uno de los adolescentes buscados se presentó este jueves en la sede judicial y quedó detenido. El segundo sospechoso continuaba prófugo al cierre de las actuaciones.



Los procedimientos se realizaron con la colaboración de efectivos de la Comisaría 5ta, Policía Científica, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y personal de Infantería y Caballería.