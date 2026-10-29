Amenazaron al empleado de un kiosco con cuchillos para robarle $30 mil, mercadería y hasta el posnet

Tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos en La Plata acusados de asaltar un kiosco con armas blancas y amenazar al empleado para robarle dinero, el celular y mercadería.





El hecho ocurrió en un comercio ubicado en la intersección de las calles 7 y 56 y los sospechosos fueron interceptados poco después en 115 y 64, donde la Policía recuperó los objetos sustraídos y secuestró dos cuchillos.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando de Patrullas de La Plata, con intervención de la Policía Departamental y personal de la Comisaría 9na. En la causa intervienen la UFI N° 3 y la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, que avalaron las actuaciones y dispusieron las medidas correspondientes para los aprehendidos.

La víctima fue identificada como un joven de 22 años, empleado del kiosco Nostop. Tras recibir una alerta radial sobre el asalto, los efectivos desplegaron un operativo cerrojo a partir de las características físicas y la vestimenta aportadas sobre los autores, lo que permitió localizarlos a pocas cuadras del lugar.

En poder de los sospechosos, una mujer de 18 años, un joven de 21 y un adolescente de 17, los policías secuestraron 30.000 pesos en billetes de baja denominación, un celular Samsung S20 FE, un dispositivo de cobro electrónico de Mercado Pago, un par de anteojos y dos cuchillos metálicos que habían sido utilizados durante el robo.

Los tres quedaron aprehendidos por el delito de robo calificado por el uso de arma blanca, en poblado y en banda y por la participación de un menor. En tanto, la fiscalía juvenil dispuso que el adolescente fuera alojado en un centro de recepción, mientras que los dos mayores quedaron a disposición de la Justicia.