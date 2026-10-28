Un joven de 18 años escapó en moto a más de 100 km/h y atropelló a un policía

Un joven de 18 años protagonizó una peligrosa fuga en moto por las calles de La Plata, durante la cual circuló a más de 100 kilómetros por hora, manejó en contramano y esquivó vehículos para intentar escapar de la Policía. La persecución terminó cuando cruzó las vías del tren con las barreras bajas y atropelló a un efectivo que intentaba detenerlo, quien sufrió heridas en una muñeca y un tobillo, aunque quedó fuera de peligro.

El joven, identificado como Alexis Uriel Agüero, fue detenido por efectivos de la Policía Departamental y de la Comisaría 6ta de Tolosa, luego de que embistiera al subteniente Omar Alberto Thomas, integrante del Grupo Táctico Operativo (GTO). El procedimiento se inició cuando personal policial advirtió que varios motociclistas realizaban maniobras peligrosas en la avenida 520 y calle 3. Al notar la presencia de los uniformados, dos de los conductores ingresaron al barrio El Mercadito, mientras que el tercero escapó a toda velocidad en contramano.

La persecución continuó por distintas calles, con el motociclista circulando a alta velocidad y poniendo en riesgo a otros conductores. En ese contexto, los efectivos solicitaron apoyo por radio y personal del GTO se sumó al operativo.

Al llegar a la zona de la calle 528 bis y el paso a nivel, el joven atravesó las vías ferroviarias pese a que las barreras estaban bajas. En ese momento, Thomas intentó interceptarlo a pie, pero fue embestido por la moto y cayó al suelo.

Tras el impacto, los policías que participaban del seguimiento intentaron reducir al sospechoso, quien reaccionó con golpes de puño contra los efectivos. Finalmente, lograron inmovilizarlo y detenerlo.

El subteniente fue trasladado al Hospital Rossi, donde recibió asistencia médica por las lesiones en el tobillo izquierdo y la muñeca derecha, sin riesgo de vida.

En el procedimiento se secuestró una moto Honda GLH 150 de color rojo, que circulaba sin patente y no presentaba impedimentos. La causa fue caratulada como lesiones, atentado y resistencia a la autoridad, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3, a cargo del fiscal Petit Bosnic.