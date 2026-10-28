"Tengo la pistola en el auto”: se hacía pasar por policía para manguearles mercadería a los comerciantes

Un hombre de 33 años fue identificado en la localidad de Cuartel V, partido bonaerense de Moreno, luego de que vecinos y comerciantes alertaran en redes sociales que se hacía pasar por integrante de la Policía Federal Argentina (PFA) para solicitar productos en los negocios de la zona. Cuando lo interceptaron dijo que se ganaba la vida como remisero.

La situación generó preocupación entre los comerciantes, quienes aseguraron que el hombre se presentaba con vestimenta similar a la utilizada por integrantes de la fuerza federal y los saludaba con un apretón de manos antes de iniciar las conversaciones.

“Tengo que andar con chaleco antibalas y armado. Hoy ya terminé mi turno”, le dijo a uno de los comerciantes. En otra de las frases que generaron alarma, aseguró: “Tengo la pistola en el auto”.

Según la información policial, el hombre vestía una gorra con las siglas PFA, un chaleco negro con la inscripción “Policía”, una remera con la misma leyenda, pantalón negro y borcegos.

Los efectivos lograron reconocerlo a partir de las imágenes que circulaban en Facebook, donde vecinos advertían sobre su presencia y señalaban que no había ningún operativo de la fuerza federal en el barrio.

Tras identificarlo, los agentes lo trasladaron a una dependencia policial y secuestraron las prendas que llevaba puestas. La intervención judicial quedó inicialmente a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8, a cargo del fiscal Rolando Cardozo, que dispuso notificar al hombre de la formación de una causa caratulada como “Averiguación de ilícito”.