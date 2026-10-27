La madre y su hija se despertaron con un arma en la cabeza: les robaron de todo

Un delincuente de 25 años fue detenido en La Matanza, acusado de participar en una entradera cometida por varios delincuentes armados que ingresaron a una vivienda de Gregorio de Laferrere, redujeron a una mujer y a su madre y les robaron dinero y objetos de valor.

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron dos armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y el auto utilizado para concretar el robo.

El procedimiento fue realizado por detectives de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza, en el marco de una causa a cargo de la fiscal Andrea Palín, titular de la UFI especializada en Entraderas N° 9 del Departamento Judicial La Matanza, con intervención del Juzgado de Garantías N° 5, conducido por Gustavo Banco.

El sospechoso, identificado como Agustín Adolfo Guerrero, fue arrestado cuando llegaba a su domicilio a bordo del Honda Civic gris que había sido empleado en el asalto.

El hecho investigado ocurrió el 12 de septiembre pasado en una vivienda situada en la calle Federico Russo al 5400, en Gregorio de Laferrere. Según la denuncia, la víctima, Claudia Marisa Ganado, se encontraba junto a su madre cuando ambas fueron sorprendidas por varios hombres armados que las redujeron y les sustrajeron distintas pertenencias y dinero antes de escapar.

Las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron observar a tres sospechosos mientras abandonaban la propiedad con bolsas y valijas cargadas de objetos de valor. A partir de ese registro y de otras tareas investigativas, los detectives analizaron filmaciones públicas y privadas y comunicaciones, hasta identificar el Honda Civic que había sido utilizado por los asaltantes.

Los investigadores establecieron que el vehículo estaba registrado a nombre de Guerrero y, luego de relevar sus domicilios y realizar tareas de campo, reunieron elementos que lo vincularían con el robo. Con esas pruebas, solicitaron las órdenes judiciales para concretar los procedimientos.

Los allanamientos se realizaron el 23 de octubre en dos viviendas del barrio Puerta de Hierro, en Isidro Casanova. En uno de los domicilios, ubicado en la tira 4, casa 58, los efectivos detuvieron al sospechoso y secuestraron cuatro teléfonos celulares, una pistola Bersa Thunder calibre .22, una escopeta IGA-Gaucha calibre 12, 43 proyectiles calibre .22 y 19 cartuchos calibre 12, además de prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el asalto.

También incautaron el Honda Civic investigado, un monopatín eléctrico, una valija gris, una mochila, cinco juegos de llaves de viviendas y 220.000 pesos en efectivo. El segundo procedimiento, realizado en otra casa de la misma tira, arrojó resultado negativo.

La causa fue caratulada como robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda y por efracción, además de tenencia ilegal de armas de fuego. La investigación continúa para determinar la posible participación de otros integrantes de la banda.