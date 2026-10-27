Un jubilado de 68 años corría una picada en un Audi con 80 multas y atropelló a un chico de 14: está grave

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, dispuso la inhabilitación preventiva de Miguel Ángel Monteferrante, de 68 años, quien atropelló a un adolescente durante una presunta picada ilegal en Guernica. El vehículo pertenece a Natalia Paola Luengo, pareja de Jorge Castillo, conocido como el “Rey de La Salada”, y registra cerca de 80 infracciones de tránsito.

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, conducido por Martín Marinucci, dispuso la inhabilitación preventiva para conducir de Miguel Ángel Monteferrante, el hombre de 68 años involucrado en el grave siniestro vial ocurrido en Guernica, partido de Presidente Perón, donde un adolescente de 14 años fue atropellado mientras circulaba en bicicleta.

El hecho ocurrió el domingo pasado sobre la avenida Eva Perón. Según la investigación judicial, el conductor del Audi Q7 habría participado de una picada ilegal junto con otro automovilista. Como consecuencia del impacto, el adolescente sufrió graves heridas y permanece internado.

Uno de los datos que trascendieron de la investigación es que el Audi Q7 está registrado a nombre de Natalia Paola Luengo, pareja de Jorge Castillo, conocido como el “Rey de La Salada”, empresario históricamente vinculado al complejo comercial de Lomas de Zamora y que estuvo involucrado en una investigación judicial por presunto lavado de dinero y evasión fiscal.

Asimismo, el vehículo involucrado registra cerca de 80 infracciones de tránsito, principalmente por exceso de velocidad, con una deuda acumulada que, según la información difundida, supera los 20 millones de pesos.

Ante la gravedad de lo ocurrido, el Ministerio de Transporte bonaerense dispuso la inhabilitación preventiva del conductor, una medida administrativa que se suma a las actuaciones judiciales en curso y que tiene como finalidad impedir que vuelva a conducir mientras se avanza en la investigación.

La decisión se enmarca en las políticas de prevención y seguridad vial que impulsa la cartera provincial, orientadas a proteger la vida, promover una conducción responsable y evitar que comportamientos de extrema peligrosidad pongan en riesgo a quienes transitan por las calles y rutas bonaerenses.