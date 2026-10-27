Chofer de Uber discutió con una pasajera, la atacó durante el viaje y la bajó del auto

Una pasajera denunció que fue agredida por un conductor de Uber durante un viaje desde la zona norte del conurbano bonaerense hacia Palermo, luego de una discusión por el recorrido elegido. El hecho ocurrió de madrugada en la zona de Ciudadela y quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales.

Según el relato de Florencia, había solicitado el viaje con la opción de ir por autopista y abonar el peaje. Sin embargo, a pocas cuadras de iniciar el recorrido, el conductor le advirtió que no tenía TelePASE y que continuaría por colectora, lo que generó una discusión entre ambos.



La pasajera explicó que el cambio de recorrido extendía el tiempo estimado del viaje de 30 a 50 minutos y cuestionó que el chofer no le hubiera avisado antes de comenzar. Según su testimonio, el hombre le respondió que se bajara y pidiera otro vehículo, aunque ya se encontraban a pocas cuadras de su casa y eran cerca de las 2 de la madrugada.

En la grabación se escucha al conductor insistir en que descendiera del auto cerca de una guardia médica. “Ahí está el hospital, te bajás ahí y se terminó el problema. Hay policía y todo. La verdad que tenés un problema, hacete ver”, le dijo.

La mujer se negó a bajar en un lugar que consideraba peligroso y le pidió que la llevara hasta una estación de servicio. “Mirá que me voy a bajar sola acá, que está lleno de villas. Bajame en una YPF”, expresó. El chofer respondió con insultos y le ordenó que descendiera del vehículo.

“Qué densa que sos, hermana, bajate, loca de mierda”, se escucha decir al conductor en el video. En otro momento, mientras la pasajera pide ayuda, el hombre afirma: “Ayúdenme, esta pasajera está re loca”.

La situación se agravó cuando la mujer denunció que el chofer comenzó a golpearla. “Ayuda, me pegó el Uber, lo tengo grabado. Me pegó”, gritó, mientras reclamaba que llamaran a la Policía. En las imágenes también se escucha al conductor pedirle que lo dejara tranquilo porque estaba trabajando.

En su testimonio, Florencia sostuvo que el hombre la llevó hasta las inmediaciones del hospital Carrillo y la obligó a descender en ese lugar. Aseguró que conserva el video completo del episodio y que acudió a una comisaría para denunciar lo ocurrido, aunque afirmó que no obtuvo respuestas.

“Solo pido que lo viralicen, ya que fui a la comisaría ayer y no hacen nada, pero que este sorete no se lo haga a otra mujer”, escribió la pasajera al difundir su relato. También explicó que únicamente quería que el conductor la dejara en una estación de servicio si no pensaba continuar el viaje.

La mujer identificó el vehículo con la patente AA017RD y señaló que correspondería a la zona de San Justo, en el partido bonaerense de La Matanza. Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre medidas judiciales vinculadas con el caso.