Robaban autos con inhibidores y vendían las piezas en el mercado negro: secuestraron 176 autopartes 

Cuatro personas fueron aprehendidas durante un operativo de la DDI La Matanza que permitió desarticular un desarmadero clandestino de vehículos en González Catán, donde se secuestraron 176 autopartes, herramientas, cuatro celulares y dos autos, uno de ellos con el motor y el chasis adulterados.





En la causa intervienen el fiscal Carlos Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Descentralizada N.º 2, y el juez Gustavo Banco, del Juzgado de Garantías Nº 5, ambos del Departamento Judicial de La Matanza.

El procedimiento se realizó en una propiedad ubicada en un pasaje sin nombre, entre las calles Spilimbergo y Monte Egdmon, en el barrio 12 de Octubre. La investigación comenzó el 8 de septiembre, cuando detectives de la DDI recibieron información sobre la existencia de un lugar donde se ocultaban y desguazaban vehículos robados.

A partir de ese dato, los investigadores realizaron tareas de inteligencia, vigilancias encubiertas, análisis de cámaras de seguridad municipales y privadas y seguimientos, que permitieron identificar a cuatro sospechosos y establecer el presunto funcionamiento de la organización.

Según la pesquisa, uno de los investigados, Federico Nahuel González, de 29 años y conocido como “Nené”, fue el encargado de sustraer los vehículos mediante la utilización de inhibidores de señal y de coordinar las tareas de desguace y comercialización de las piezas.

En tanto, Jorge Julio César Fretes, de 49 años, conocido como “Viejo”, y Leonardo Valentín Zalazar, de 25, participaron en el desarme de los rodados, mientras que Gisela Yanina Zalazar, de 33, figuraba como propietaria del inmueble investigado.

Los pesquisas determinaron que los vehículos eran desarmados con herramientas que permitían extraer las autopartes sin dañarlas, para luego venderlas por debajo de su valor de mercado y enviarlas a distintas provincias mediante empresas de transporte de cargas, entre ellas Vía Cargo.

De acuerdo con la investigación, la banda también utilizó otros puntos de desguace en distintos barrios, donde presuntamente ofrecía dinero a personas en situación de vulnerabilidad para que desarmaran los vehículos en pocas horas. Posteriormente, los organizadores retiraban las piezas de mayor valor para su comercialización.

El operativo se concretó luego de tres días de vigilancias encubiertas. Cerca de las 7, los investigadores observaron el ingreso de un Volkswagen Gol Trend gris al domicilio bajo sospecha. Alrededor de las 13, detectaron la salida de un Renault 9 rojo, en el que trasladaban las autopartes extraídas del vehículo.

Los efectivos interceptaron el Renault 9 y aprehendieron a sus tres ocupantes: González, Fretes y Leonardo Valentín Zalazar. Tras ese procedimiento, la fiscalía dispuso un allanamiento de urgencia en el inmueble, donde fue aprehendida Gisela Yanina Zalazar.

Durante el registro, los investigadores secuestraron el Renault 9 rojo, que presentaba el motor y el chasis adulterados, y el Volkswagen Gol Trend gris, que había sido denunciado como robado ese mismo día. También incautaron herramientas para el desguace y una gran cantidad de autopartes.

Entre los elementos secuestrados había 14 frentes de estéreos, 14 paneles internos de puertas, 20 ópticas, 14 espejos, 12 alternadores, 11 direcciones hidráulicas, nueve radiadores, cinco guardabarros, cinco trenes delanteros, cinco matafuegos, distintos asientos, paragolpes, capots, puertas, volantes, caños de escape y cajas de cambio, además de bloques de motor, una chapa patente y otros componentes.

Los investigadores también encontraron tres puertas rojas cuyos cristales tenían grabado el dominio de otro vehículo con pedido de secuestro por un hurto agravado denunciado en septiembre. En total, se contabilizaron 176 autopartes secuestradas.

La causa fue caratulada como encubrimiento agravado por ánimo de lucro e infracción a la normativa que regula la actividad de desarmaderos y la comercialización de autopartes, en el marco de la Ley 26.671, según la información policial.

Los cuatro aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia y se dispuso el análisis de los teléfonos celulares secuestrados para avanzar con la investigación e identificar posibles nuevos integrantes de la organización.