Miles de imágenes por segundo y el color de una moto: así usaron inteligencia artificial para detener a dos arrebatadores

Las actuaciones de PDI, a través de la Brigada Operativa de Respuesta Inmediata (Bori), se iniciaron a partir del análisis de registros de cámaras de videovigilancia realizado por el sistema Lince, en el marco de una causa por la sustracción de teléfonos celulares en la zona céntrica de Rosario.

El relevamiento permitió identificar a dos hombres cuyas características resultaban de interés para la investigación.

Agentes de la PDI y de grupos tácticos de la Policía de Santa Fe llevaron adelante este martes dos allanamientos en calles Solís al 400 bis de la ciudad de Rosario y en Roque Sáenz Peña al 400 de la localidad de Ibarlucea.

Además del secuestro de vestimenta de interés para la causa que investiga el fiscal Carlos Covani, en uno de los domicilios fueron aprehendidos Juan Cruz V. (25 años) y Julio César V. (27). Ambos resultaron trasladados a sede de PDI para quedar a disposición judicial y continuar con los trámites correspondientes.

La intervención del sistema Lince no solamente permitió orientar las tareas investigativas de la PDI, sino también cotejar imágenes de casos anteriores y reconstruir el trayecto de los sospechosos antes y después de consumar el hecho.

“El aporte tecnológico del Lince nos posibilita por un lado avanzar y resolver casos en poco tiempo. Y por el otro desalentar la impunidad de las organizaciones delictivas”, enfatizaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad.