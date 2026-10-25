Robaron en una casa, aceleraron a fondo y terminaron chocando contra un poste

La acción comenzó en el barrio Santa Isabel 2ª Sección luego de un operativo policial iniciado tras una alerta de las cámaras de videovigilancia 911 por un presunto ilícito en barrio Alto Alberdi.

El operador de las cámaras advirtió que un Ford Fiesta estaría involucrado en el hecho. A partir de esa información, se desplegó un operativo cerrojo que permitió localizar el vehículo en inmediaciones de calle El Arañado.

Los efectivos iniciaron un seguimiento controlado que finalizó en la intersección de calle Layaba y la colectora de avenida Armada Argentina, cuando el automóvil colisionó contra un poste de alumbrado público. En ese lugar fue detenido uno de los sospechosos.

En tanto, el segundo hombre habría escapado a pie, pero fue localizado y aprehendido por los uniformados en las inmediaciones del sector.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró el Ford Fiesta, dinero en efectivo, cuatro teléfonos celulares, un parlante portátil, una notebook y otros elementos cuya procedencia se investiga.

Finalmente, ambos detenidos fueron trasladados a sede policial junto con los objetos incautados y quedaron a disposición de la Justicia.