Un chileno y un venezolano le robaron a una docente y cuando escapaban destrozaron una heladería

Dos delincuentes, uno de nacionalidad chilena y otro venezolano, fueron detenidos en el partido bonaerense de Morón acusados de robarle el teléfono celular a una docente de 59 años y escapar en un auto que, durante una persecución policial, perdió el control y embistió mesas y sillas de una heladería ubicadas sobre la vereda.

Los sospechosos fueron detenidos por efectivos del Comando de Patrullas de Morón, la Policía Local y personal de la Departamental y de la Comisaría 7ma., luego de un operativo cerrojo desplegado tras el episodio. En el procedimiento se secuestraron prendas de vestir y un guardabarros con la patente del vehículo involucrado.

El hecho comenzó cuando los policías iniciaron el seguimiento de un Renault Logan negro en el que se desplazaban los sospechosos, quienes habían cometido el robo. Durante la fuga, el conductor perdió el control del rodado en la intersección de Juan Manuel de Rosas y Zabala, donde chocó contra el mobiliario de una heladería instalado sobre la vereda. Tras el impacto, cuatro ocupantes escaparon del vehículo.

En el marco del operativo, los efectivos lograron aprehender a dos de ellos, identificados como un joven chileno de 19 años y un venezolano de 27. Posteriormente, la víctima reconoció al primero como el autor del robo de su teléfono celular, cometido momentos antes.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 4 del Departamento Judicial de Morón, que, tras el relevamiento de las cámaras de seguridad realizado por personal policial, dispuso la aprehensión de ambos acusados por el delito de robo agravado en poblado y en banda, la notificación de sus derechos y garantías y su traslado a la sede fiscal.