Un jubilado de 70 años defendió a un vecino de un robo y mató de un tiro en el corazón a un ladrón de 20

Un jubilado de 70 años mató de un disparo a uno de los dos delincuentes que intentaron robarle el auto a un vecino en la localidad bonaerense de San Justo, partido de La Matanza. El otro asaltante escapó y es buscado por la Policía.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Malabia y Cerbiño y es investigado por el fiscal de Homicidios Diego Rulli, con intervención de la Comisaría 1ra. de San Justo. Según las primeras informaciones, la víctima del intento de robo llegaba a su domicilio cuando fue interceptada por dos hombres armados que lo amenazaron para sustraerle el vehículo.

El hombre, de 48 años, se resistió al asalto y comenzó a forcejear con uno de los delincuentes, mientras el otro intentaba subir a un Volkswagen Fox. Los gritos alertaron a dos vecinos, quienes intervinieron para defenderlo.

Uno de ellos, de 53 años, repelió la agresión con un arma de fuego. En tanto, el jubilado de 70 años también tomó su arma, salió a calle y disparó contra los asaltantes. Uno de los proyectiles impactó en el pecho de uno de los sospechosos, quien murió en el lugar.

El fallecido fue identificado como un joven de 20 años, domiciliado en la localidad de Rafael Castillo. Junto a su cuerpo, los efectivos policiales encontraron una pistola Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros, con la numeración suprimida.

Una ambulancia llegó al lugar y una médica constató el fallecimiento del joven. El segundo sospechoso logró escapar y permanecía prófugo.

Rulli dispuso preservar la escena del hecho y realizar las pericias correspondientes, con intervención de la Policía Científica y la morgue judicial. La investigación busca establecer las circunstancias del intento de robo.