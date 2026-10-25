Cayó el asesino serial que mató a dos mujeres en 5 días: primero en barrio Cofico, después en Recoleta

La Policía de la Ciudad detuvo este domingo a Renato Iván Tabella, acusado de asesinar a dos mujeres en un lapso de cinco días: Daniela Villalba, de 29 años, en el barrio Cofico de Córdoba, y una trabajadora sexual de 27 años en el barrio porteño de Recoleta. El sospechoso fue localizado cerca de las 23.15 en un hotel del centro de la Ciudad de Buenos Aires, situado en Presidente Perón al 1500.

El operativo se realizó en una habitación del primer piso y estuvo a cargo de efectivos de la Brigada 5 de la División Homicidios. La investigación busca establecer las circunstancias de ambos crímenes y determinar la responsabilidad del detenido en los hechos.





La investigación avanzó a partir del seguimiento del teléfono celular de Daniela Villalba, una de las víctimas, que permitió a los investigadores ubicar a Tabella en el hotel del centro porteño donde finalmente fue detenido.

Villalba fue encontrada degollada en su departamento del barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba, y el sospechoso quedó registrado por una cámara de seguridad cuando salía del edificio con una valija que luego fue encontrada con rastros de sangre y documentación de la víctima. La causa se investiga como un femicidio y, por el momento, no hay detenidos.

La víctima se había mudado al inmueble hacía apenas tres semanas. El lunes por la noche le envió un mensaje a una amiga para invitarla a su casa: "Amiga, vení que pongo la pava". Sin embargo, cuando la mujer fue hasta el departamento y tocó el timbre, no obtuvo respuesta. Ante la falta de noticias, el martes se inició la búsqueda y el miércoles la Policía ingresó al inmueble.

El hallazgo de una valija en el centro de Córdoba se convirtió en una pieza clave para la investigación. El martes 20 de octubre, operarios de un camión recolector de residuos encontraron el equipaje en un contenedor ubicado en la esquina de La Rioja y Sucre. Según las primeras informaciones, cuando comenzaron a compactar los residuos advirtieron que salía sangre de la valija y dieron aviso a las autoridades. En su interior había ropa manchada, cabellos y documentación personal a nombre de Villalba.

A partir de ese hallazgo, los investigadores analizaron imágenes de cámaras de seguridad y obtuvieron un registro de un hombre que salía del edificio de la víctima con la valija. El sospechoso, descrito como un hombre mayor y de pelo largo,

El miércoles 21 de octubre, personal de la División Homicidios ingresó al departamento 1F del edificio situado en bulevar Las Heras 234, en barrio Cofico. Los efectivos accedieron por el balcón de un vecino y encontraron a la joven acostada en su cama, cubierta con sábanas, degollada y con cortes en los brazos. El inmueble estaba ordenado y, de acuerdo con los primeros peritajes, no presentaba signos evidentes de lucha ni de ingreso forzado.

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue la ausencia del teléfono celular de la víctima. La principal hipótesis es que el dispositivo pudo haber sido retirado para eliminar conversaciones, registros de llamadas u otros datos que permitan reconstruir sus últimas horas. Por ese motivo, la recuperación del aparato o de la información almacenada en la nube podría resultar determinante para avanzar en la causa.

En paralelo, una amiga declaró que Villalba utilizaba una aplicación para coordinar encuentros y generar ingresos, por lo que los investigadores buscan establecer si había pactado una cita durante la noche del lunes y si ese encuentro tuvo relación con el crimen. Esa línea de investigación también apunta a reconstruir los contactos que mantuvo antes de desaparecer.

La causa está a cargo del fiscal Pablo Camacho, titular de la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Primer Turno. Aunque el expediente se investiga como un posible femicidio, los pesquisas procuran esclarecer todas las hipótesis y no descartan nuevas líneas a partir del análisis de las pruebas reunidas.



Cital fatal

Tatiana Micaela tenía 27 años, era trabajadora sexual y fue asesinada en su departamento de Recoleta. La encontraron sobre la cama y cubierta con una sábana.

El brutal crimen ocurrió en el segundo piso de un departamento ubicado en Libertad al 1200. Una amiga de la víctima no lograba comunicarse con ella desde la noche anterior, fue hasta el edificio, pero la puerta del departamento estaba cerrada con llave y llamó a un cerrajero.

La joven estaba muerta boca arriba y personal del SAME constató el fallecimiento el domingo a las 8:48. La víctima había mantenido el sábado una cita con un hombre identificado como “Iván”, a quien habría contactado mediante “Gemidos”, una plataforma digital de encuentros.