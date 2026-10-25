Fuerte Apache: dos muertos de 17 y 36 años y 4 heridos tras feroz enfrentamiento narco

Dos hombres, de 17 y 36 años, murieron y otras cuatro personas resultaron heridas en una feroz balacera ocurrida en el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, en el partido bonaerense de Tres de Febrero, en el marco de una guerra narco por el control del territorio entre las bandas de Villa Matienzo y Los Fiolos.

El ataque se produjo en inmediaciones de los nudos 3 y 6, cuando los ocupantes de un vehículo pasaron por el lugar y efectuaron varios disparos contra las personas que se encontraban allí.



Tras la agresión, los atacantes escaparon, mientras que las víctimas fueron trasladadas al hospital Dr. Ramón Carrillo.

Entre los heridos se encuentra un joven de 20 años, que recibió impactos de bala en el brazo izquierdo y la pierna derecha; un adolescente de 17, con una lesión en la pierna derecha, y una joven de 18, que sufrió una herida en un tobillo. Otro adolescente de 17 años ingresó con múltiples impactos de arma de fuego y murió en el centro de salud. A una de las víctimas la cargaron en una moto para llevarla hasta el centro de salud.

En paralelo, las autoridades tomaron conocimiento del hallazgo de otro hombre sin vida en el sector comprendido entre los nudos 3 y 6. La víctima, de 36 años, presentaba múltiples heridas de bala.